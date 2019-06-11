Lefkoşa29 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Kurban yakınları polise dava açtı
Kurban yakınları polise dava açtı

Kurban yakınları polise dava açtı

Kıbrıs'ın güneyindeki seri katil Nikos Metaksas’ın 7 kurbanından ikisinin yakınları Kıbrıs polisi ve seri katil aleyhine dava açıyor.

A+A-

Kıbrıs'ın güneyindeki seri katil Nikos Metaksas’ın 7 kurbanından ikisinin yakınları Kıbrıs polisi ve seri katil aleyhine dava açıyor.
Alithia’nın haberine göre Livias-Florentinas’ın eşi ile Elenas Natqalias Bunea’nın babası, avukat Yannis Yoannu aracılığıyla bugün güneydeki Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dava açacak. Davacılar, Kıbrıs polisinin araştırmayı eksik yapması ve görevini tam yapmayan polisler hakkında işlem yapmaması ve ailelerini kaybetmiş olmaları nedeniyle tazminat talep ediyor.
Gazete bu arada, Metaksas’ın kurbanlarından, cesedine henüz ulaşılamayan 6 yaşındaki Sierra için Memi gölünde arama yapılacak 500 civarında olası hedef belirlendiğini, Kıbrıs İtfaiye teşkilatı ile özel şirket dalgıçlarının işe başladığını yazdı.
Habere göre dalgıçlar, yoğun ağır metal bulunan  göle, ihtiyaç olması halinde girecekler. Göl suyunun boşaltılmasının çevre ve ekosistem açısından güvenli olup olmadığının belirlenmesi için gölden örnek alınarak Kimya Laboratuarına gönderildi. Analiz sonuçlarının ise önümüzdeki 72 saat içerisinde alınması bekleniyor.   

Bu haber toplam 111 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
6 yaşındaki Sierra için aramalar yeniden başlıyorSierra için aramalar yeniden başlıyorSeri katil Nikos Metaksas’ın öldürdüğü 7 kişiden birisi olan 6 yaşındaki Sierra’nın cesedine ulaşılması için Memi göletindeki çalışmaların yeniden başlayacağı belirtildi.
6. ceset valiz içerisinde bulundu6. ceset valiz içerisinde bulundu
Seri cinayetlerde polis yeni bir göle yöneldiSeri cinayetlerde polis yeni bir göle yöneldiKıbrıs’ın güneyinde  işlenen seri cinayetlerin zanlısı Nikos Metaksas’ın bilgisayar ve cep telefonu arşivlerini inceleyen  polisinin, Metaksas’ın bir başka maden gölünü daha sıklıkla ziyaret ettiğini tespit ettiği bildirildi.