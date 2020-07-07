Kur’an kursuna polis soruşturması

Devrim DEMİR

Alsancak’ta bir apartman dairesinde izinsiz verildiği ortaya çıkan Kur’an kursu ile ilgili Eğitim Bakanlığı ve polis devreye girdi.

Alsancak’ta Lotus Park Sitesinde bir apartman dairesini yaklaşık iki hafta önce kiralayan ve sitede kalanlara broşür dağıtarak Kur'an öğrenmeye çağıran çift hakkında polis ve Eğitim Bakanlığı adım attı.

Sitede bulunan çocuk ve çevreden gelen yetişkinlere haftanın beş günü Kur'an kursu veren çiftin polis tarafından sorgulandığı öğrenildi.

YENİDÜZEN’İN 5 Temmuz tarihinde ‘Apartman Dairesinde Kur’an kursu’ başlıklı haberinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri de dün konu adrese giderek gerekli incelemeleri yerinde yaptı.

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, tespitlerini YENİDÜZEN’le paylaştı.

Uzun: “Şahıslara gerekli uyarılar yapıldı”

YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, Eğitim Bakanlığı izni olmadan izinsiz hiçbir dersin verilmeyeceğini söyledi.

Uzun, ilgili adrese giderek kontrolleri yaptıklarını söz konusu kişilerin dairede kiracı olarak görüldüklerini, Eğitim Bakanlığı'nın izni olmadan bu derslerin verilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Uzun, şahısların uyarıldığını ev sahibinin de bilgisini aldıklarını ancak bu konudan haberdar olmadığını belirterek, “Söz konusu adreste şahsın imam olduğunu öğrendik. Sitede kalan çocuklara ders verdiği yönünde beyanı oldu, gereken uyarılar yapıldı ve bu gibi derslere daire kapatıldı” dedi.

Polis siteden bilgi topladı

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, polis Lotus Park Sitesinde kalanların ifadesine başvurdu, bilgi topladı. Yaklaşık iki hafta önce daireyi kiraladıkları öğrenilen çiftin evinde çok sayıda kitap incelenmek üzere alındı.

Bakanlık ve belediye takipte

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, konunun takipçisi olacaklarını ifade ederken, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun da gereken uyarıların yapıldığını konunun takibinde olacaklarını kaydetti.