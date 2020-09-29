“Kurallara uyulacak, denetimler yapılacak”

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan okullar kademeli olarak açılıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu doğrultuda bir açıklama yaparak Covid-19’a karşı alınan önlemler kapsamında 10 Mart’ta ara verilen yüz yüze eğitime, 1 Ekim itibarıyla yeniden başlanacağına dikkat çekti.

Açıklamasında öğrenci ve öğretmenlerin yaşam haklarını göz önünde bulundurarak kararlar aldıklarını belirten Çavuşoğlu, yüz yüze eğitime verilen arada yaşanacak ders kayıplarını en aza indirmek için öğretmenlerle birlikte çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydederek, “Uzaktan eğitim sisteminden gelen verilere baktığımız zaman sistemin kullanımında çok önemli dönütler aldık. Bu süreci en az kayıpla atlatabilmek için çok çalıştık. Görev alan öğretmenlerimizi ve personelimizi canı gönülden selamlıyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile gerçekleştirdikleri görüşmeler ve alınan kararlar doğrultusunda, 1 Ekim 2020 tarihinde Okul Öncesi (0-5 yaş) okullarının tam zamanlı, İlkokul 1 ve 2. Sınıfların ise dönüşümlü olarak yüz yüze eğitime başlayacağını açıklayan Çavuşoğlu, İlkokul 3-4 ve 5. Sınıfların 5 Ekim 2020 tarihinde dönüşümlü, ortaokul ve liselerin ise 12 Ekim 2020 tarihinde yine dönüşümlü olarak yüz yüze eğitime başlayacağını belirtti.

Öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklarının kendileri için çok önemli olduğuna da işaret eden Çavuşoğlu, “Bakanlığımızın yayımladığı ‘Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu’nda belirlenen kurallara uygun olarak kademeli bir şekilde yüz yüze eğitime başlıyoruz. Okullarımız, kılavuzda belirtilen kurallara uygun hareket edecek ve denetimler düzenli olarak bakanlığımız tarafından gerçekleştirecektir.” dedi.

Alınan kararlar doğrultusunda okullarda sosyal mesafe kurallarına uygun bir düzen alınacağının da altını çizen Çavuşoğlu, sınıflarda öğrenci sayılarının 20 ile sınırlandırıldığını ve öğrencilerin dönüşümlü bir şekilde okullara gideceğini ifade etti ancak kılavuzda belirtilen kriterlere uyan okullarda eğitime dönüşümsüz olarak devam edilebileceğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, öğrenci taşımacılığının da seyreltilmiş eğitim modeline paralel olarak pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, yükseköğrenim alanında ise alınan kararlar doğrultusunda üniversitelerin yüz yüze eğitime ihtiyaç duyulan uygulamalı bölümlerinde pandemi kurallarına uymak şartıyla eğitimlerini sürdürmeye devam edeceklerine dikkat çekti.

Açıklamasında ayrıca ülkemize B ve C grubundan gelecek öğrencilerin uçağa biniş tarihinden önceki 120 saat içerisine yapılan ve sonucu negatif çıkan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde görevlilere vererek giriş yapabileceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, B grubundan gelen öğrencilerin 7, C grubundan gelen öğrencilerin ise 14 gün karantinada kalacağını belirtti. Çavuşoğlu ayrIca ülkemize gelecek ve karantinada kalacak öğrencilerin karantina masraflarının devlet tarafından karşılanacağını hatırlattı.

Süreç içerisinde özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitimlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için bakanlığa bağlı özel eğitim okulların da eğitime başlandığını anımsatan Bakan Çavuşoğlu, bu okulların yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin “Pandemi Sürecinde Okullarda Alınacak Önlemler Kılavuzu”nda belirlenen kurallara uygun olarak devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu alınan kararlar doğrultusunda dershaneler, kurs/etüd merkezleri, köy kadın kursları, çıraklık eğitim merkezleri vb. kurumlarda yürütülen eğitim faaliyetlerine de 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlanacağını belirtti.

Bakanlığın devreye koyduğu moodle programı ile birlikte öğretmenlerin çeşitli programlar üzerinde yürüttüğü eğitimlerin destek eğitimi olarak devam edeceğini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, yakın bir süre içerisinde KKTC EBA projesini de hayata geçireceklerinin müjdesini vererek öğrencilerin eğitimine destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Çavuşoğlu açıklamasının sonunda süreç içerisinde eğitimde yaşanan kayıpların, öğretmenlerin özverili performansı ve öğrencilerin daha istekli yaklaşımlarıyla çok kısa sürede giderilebileceğine inanç belirterek, tüm öğrenci ve öğretmenlere sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni etti.