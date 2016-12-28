Kuraklık'tan zarar gören üreticiler 17 Ocak'a kadar ödenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2015-2016 üretim yılında Kuraklık’ tan zarar gören üreticilerin tazmin edilmesine yönelik ikinci ödemenin en geç 17 Ocak tarihine kadar gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kuraklık ödemeleriyle ilgili kamuoyunda farklı tarihlerin telaffuz edildiği ifade edilerek, üreticilerin ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamanın yapıldığı belirtildi. Buna göre açıklamada, birinci avans ödemesi Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen kuraklık tazminatının ikinci ve son kısmının 23 Aralık 2016 tarihinde Maliye Bakanlığı ve K. T. Çiftçiler Birliği ile gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat sonucu, 17 Ocak tarihine kadar ödeneceği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu ödemeyle, kuraklık tazminatlarının tümünün ödenmiş olacağı da ifade edildi.