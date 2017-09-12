Kuraklık Haritası ne oldu?

Fehime ALASYA

Tarım Bakanlığı’nın her yıl belirlediği kuraklık haritası henüz açıklanmadı. Çiftçilerin tarlaya inmeye başlamasına sayılı günler kala haritanın açıklanmaması ise eleştirilere neden oldu. Kuraklık haritasının raporlanarak bakanlığa sunulduğunu ifade eden Genel Tarım Sigortası Müdürü İpek Kızılduman, açıklamanın bakanlık tarafından yapılacağını dile getirdi. Tarım Bakanı Müsteşarı Emirali Deveci ise, gerekli açıklamanın ‘bugünlerde’ bakanlık tarafından yapılacağını ifade etti.

Raporlar bakanlıkta, bakanlıktan ses yok!

Genel Tarım Sigortası Müdürü İpek Kızılduman, bu yıl daha titiz bir değerlendirme yapıldığını işaret ederek, buna rağmen kuraklık haritasının açıklanmasıyla ilgili henüz geç kalınmadığını kaydetti.

Kızılduman, her yıl arazilerin bir kez gezilmesine karşın bu yıl iki kez gezilerek incelendiğini ve bu doğrultuda, diğer verileri de derleyerek raporlama yaptıklarını ifade etti.

Raporların hazırlandığını ve ilgili bakanlığa sunulduğunu belirten Kızılduman, kuraklık haritasının açıklanmasına herhangi bir gelişme olmadığını, her yıl en geç eylül ayında açıklamanın yapıldığını belirtti.

Açıklama ‘bugünlerde’ yapılacak

Tarım Bakanı Müsteşarı Emirali Deveci ise gerekli açıklamanın bugünlerde bakanlık tarafından yapılacağını ifade etti. “Bakanlık tarafından bugünlerde açıklama yapılacak, siz de, üreticiler de gerekli açıklamayı bugünlerde duyacaksınız” diyen Deveci, kuraklık haritasına ilişkin verilerin bakanlık tarafından bugünlerde açıklanacağını dile getirdi.

Genel Tarım Sigortası Müdürü İpek Kızılduman: “Çalışmalarımızı tamamladık, bakanlığa sunduk”

İpek Kızılduman şunları söyledi: “Çalışmalarımızı tamamladık, bakanlığa sunduk, orada değerlendirme aşamasındadır. Normalde araziler yılda bir kez geziliyorken bu yıl iki kez gezildi. Hem başaklanma hem de hasat döneminde gezildi. Meteoroloji dairesi ile de çalışmalarımız oldu, çeşitli araştırma ve incelemeler doğrultusunda çalışmalarımızı tamamladık.

Raporlar hazır, bakanlık değerlendirip bakanlar kuruluna iletecek ve değerlendireme yapıldıktan sonra da bakanlıktan gerekli açıklama yapılacak.

Kuraklık haritası, her yıl ağustos sonu eylül başı açıklanıyor, bu yıl da bir gecikme yaşanmadı, eminim yakın zamanda gerekli açıklama yapılacaktır.

Değerlendirmenin boyutuna göre bu çalışmalar daha da uzun sürebilir. Bu yıl da daha titiz bir değerlendirme yapıldı”