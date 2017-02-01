4-11 Haziran tarihlerinde Kuzey Kıbrıs’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan CONIFA EURO 2017 organizasyonunun kura çekimi mart ayında yapılacak. Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yaptığı açıklama ile organizasyonla ilgili bilgi verdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“28 Ocak 2017 tarihinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen CONIFA'nın 4. üncü Olağan Genel Kurulu'na KTFF'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Sayın Orçun Kamalı katılmış bulunmaktadır.

Gerçekleştirilen toplantıda, CONIFA'nın gelecekteki organizasyonlarıyla birlikte 2017 Avrupa Şampiyonası'na adaylığımız da görüşülmüş olup, yapılan değerlendirme sonucunda da, 04-11 Haziran 2017 tarihlerinde yapılacak "CONIFA EURO 2017" organizasyonu Kuzey Kıbrıs'da gerçekleştirilmesi genel kurul üyeleri tarafından onaylanmıştır.

Şampiyonaya katılacak olan takımlar yine genel kurul tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; Northern Cyprus, Padania, Sapmi, Abkhazia, County of Nice, Székely Land, Occitania and Ellan Vannin

Yine, Mart ayı içerisinde CONIFA yetkililerinin de katılımıyla ülkemizde gerçekleştirilecek olan şampiyona toplantısında, grup kuraları belirlenecektir. İleriki tarihlerde de, federasyonumuz tarafından şampiyonayla ilgili gerekli açıklamalar spor kamuoyuyla paylaşılacaktır.”