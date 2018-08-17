Kur yükseldi, devlet ihalelerinde fiyat farkı oluştu…

Dövizdeki yükseliş, devlet ihalelerini alan müteahhit firmalarını da etkiledi, işlemler durma noktasına geldi. İhaleyi kazandıkları tarihteki döviz kuru ile şimdiki kur arasında oluşan fiyat farkı, firmaları zora soktu.

Ayşe GÜLER

Dövizdeki yükseliş, devlet ihalelerini alan müteahhit firmalarını da etkiledi, işlemler durma noktasına geldi.

İhaleyi kazandıkları tarihteki döviz kuru ile şimdiki kur arasında oluşan fiyat farkı, firmaları zora soktu.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, kamu ihalelerini kazan firmalara resmi yazı göndererek, dövizdeki yükselişe yönelik tedbir alınana kadar iş yapmamalarını istedi.

Bazı firmalar bu kararı uygularken, bazıları da işlemlerini sürdürdü.

Yaşanan gelişmeler, Maliye Bakanlığı ile Müteahhitler Birliği arasındaki ipleri de gerdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, dövizdeki yükseliş nedeniyle 25 firmanın 40 milyon TL zarara uğradığını söyledi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise Gürcafer’in suç işlediğini dile getirerek, konunun bugünkü Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini ancak TL’deki kayıp nedeniyle oluşan farkın devlet tarafından ödenmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

BİRLİKTEN MÜTEAHHİTLERE: ‘İŞLERİ DURDURUN’… Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, kamu ihalelerini kazan firmalara resmi yazı göndererek, dövizdeki yükselişe yönelik tedbir alınana kadar iş yapmamalarını istedi. Bazı firmalar bu kararı uygularken, bazıları da işlemlerini sürdürdü.

İLGİLİ TARAFLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer:;

Dövizdeki artış nedeniyle 25 firmanın zararı 40 milyon TL

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde, dövizdeki kur değişikliğinden dolayı oluşan fiyat farkının ödenmesini sağlayan, 2004’te de yürürlükten kaldırılan uygulamanın yeniden hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

Gürcafer, şu anda kamu ihalelerini kazan 25 firmanın dövizdeki artış nedeniyle 40 milyon TL zararda olduğunu da ifade etti.

Tüm firmalara yazı yazarak, dövizdeki hareketlilik belli olana kadar işleri durdurmaları istediğini de aktaran Gürcafer, söz konusu zararın tazmin edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gürcafer, Ankara’da açılan, ihaleleri kazanan firmalara bu uygulamanın uygulandığını da savunarak, “Kıbrıslı Türk müteahhitlere de bu uygulama neden uygulanmıyor. Asfaltın maliyeti 145 TL’den 245 TL’ye yükseldi. Nasıl iş yapacağız?” dedi.

Sorunu gidermek adına geçtiğimiz gün Başbakan Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile görüştüklerini söyleyen Gürcafer, “Durumu anlattık, bir çıkış yolu bulacağız. Maliye Bakanı’nın bize karşı yaklaşımı güzel değildir. Bizleri karşısına alıp, sorunlarımızı dinlemedi.” şeklinde konuştu.

MALİYE VE BİRLİK ARASINDA İPLER GERİLDİ… Yaşanan gelişmeler, Maliye Bakanlığı ile Müteahhitler Birliği arasındaki ipleri de gerdi. YENİDÜZEN’e konuşan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, dövizdeki yükseliş nedeniyle 25 firmanın 40 milyon TL zarara uğradığını söyledi. Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise Gürcafer’in suç işlediğini dile getirerek, konunun bugünkü Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini açıkladı…

Maliye Bakanı Serdar Denktaş:

Gürcafer suç işliyor, Bakanlar Kurulu’nda bugün görüşeceğiz

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, Birlik Başkanı Gürcafer’in müteahhitlere yazı göndererek, ‘iş yapmayın’ çağrısı yapmasının suç olduğunu söyledi, konunun bugünkü Bakanlar Kurulu’nda görüşüleceğini belirtti.

Denktaş, şu anda devlet ihalesi alan bazı firmaların işe devam ettiğini, bazılarının ise işi durdurduğunu ifade ederek, “Bu tür yaklaşımla bir yere varılamaz” şeklinde konuştu.

Dövizdeki artış nedeniyle oluşan farkın devlet tarafından ödenmesinin mümkün olmadığını da dile getiren Denktaş, Başbakan Tufan Erhürman ile de konuyu görüşeceklerini sözlerine ekledi.