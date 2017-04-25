YENİDÜZEN Gazetesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve ülke sporuna önemli bir motivasyon kaynağı olan Yılın Spor Ödülleri’nde sona doğru geliniyor. 20’nci yıl heyecanının yaşandığı Geleneksel Yılın Spor Ödülleri’nde geride bıraktığımız yılın başarılı isimleri Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Genç Yeteneği ve Yılın Yöneticisi kategorilerinde aday gösterildi. Önceki yıllara göre beş kategoride beşer ismin yer aldığı ödüllerde bu yıl her kategoride yedişer isim yer aldı.

Kuponlarınızı ulaştırabilirsiniz

Toplamda 12 farklı spor branşından belirlenen adaylar arasında kategori birincilerini her yıl olduğu gibi bu yıl da siz okuyucularımız belirleyecek. 30 Nisan 2017 Pazar gününe kadar yayınlanacak olan kuponlarda kullanacağınız oylar neticesinde birinciler belli olacak. Kupon yayının ardından verilecek ek süre ile kuponlarınızı YENİDÜZEN Gazetesi’ne ulaştırabileceksiniz. Topladığınız kuponları kupon yayını bitmeden de gazetemize ulaştırarak oylama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Nasıl oy kullanırım?

Yılın Spor Ödülleri 2016’da kupon yayını 30 Nisan 2017 Pazar gününe kadar sürecek. Bu süre zarfında toplayacağınız kuponlar üzerinde en az 1 kategori olmak üzere her kategoride yalnızca 1 kişinin ismi yanında bulunan kutuya işaret koyarak oy kullanabileceksiniz. Dilediğiniz kadar kategoride oy kullanabilirsiniz. Kupon yayınının ardından topladığınız kuponları YENİDÜZEN Gazetesi’ne getirerek oy kullanım işlemini tamamlamış olacaksınız. Boş gönderilen kuponlar değerlendirmeye alınmayacak.

YENİDÜZEN YILIN SPOR ÖDÜLLERİ 2016 ADAYLARI

YILIN SPORCUSU

Doğukan Demirman (Basketbol)

Cevat Yıldız (Vücut Geliştirme)

Uğur Gök (Futbol)

Enver Haskasap (Motorsporları)

Salahi Zaimoğlu (Atıcılık)

Berk Mehmetcik (Bilardo)

Deniz Denner (Motorsporları)

YILIN ANTRENÖRÜ

Ali Oraloğlu (Futbol)

Sedat Devecioğlu (Futbol)

Turgut Karamanoğlu (Hentbol)

Celal Keleş (Atletizm)

Hasan Maydon (Atletizm)

Ayhan Birsel (Basketbol)

Caner Toyal (Voleybol)

YILIN HAKEMİ

Mehmet Malek (Futbol)

Hasan Başaranel (Atletizm)

Hatice Ersözlü (Basketbol)

Mehmet Ünalmış (Hentbol)

Tolga Kınacı (Hentbol)

Hamide Karaismailoğlu (Voleybol)

Emine Yarkın (Futbol)

YILIN GENÇ YETENEĞİ

Meril Sonakın (Tenis)

Mustafa Alnar (Bilardo)

Buse Savaşkan (Atletizm)

Diyar Othman (Basketbol)

Doğukan Ulaç (Yüzme)

Görkem Nurdal (Hentbol)

Yıldıray Fenercioğlu (Futbol)

YILIN YÖNETİCİSİ

Talat Yalkut (Basketbol)

Mustafa Akyön (Hentbol)

Ali Dahlameroğlu (Vücut Geliştirme)

Fırat Deniz (Badminton)

Zeki Topcu (Motorsporları)

Kaan Kaner (Futbol)

İbrahim Bay (Basketbol)