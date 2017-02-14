Hüseyin KIRAL

Aralarındaki rekabet uzun yıllar öncesine, Limasol’a dayanan Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı, ligde iki kez karşılaştıktan sonra bu kez Kıbrıs Kupası’nda çeyrek finale yükselebilmek için mücadele edecek. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0’lık skorla Doğan Türk Birliği kazanırken bir süre önce ligin ikinci yarısında oynanan maç da 2-2 eşitlikle sonuçlanmıştı. Her iki takımın teknik adamları eşleşmeyi erken bir eşleşme olarak nitelerken, ağız birliği yaparak kaybeden takıma yazık olacağını belirtti.

Doğan Türk Birliği Teknik direktörü Caner Oshan, “Sezon öncesi belirlediğimiz kupa hedefine varmak için ilk önce Türk Ocağı maçını kazanmalıyız” dedi. Türk Ocağı Teknik Direktörü Mehmet Bolkan da “Derbi maçını kazandığımız takdirde, ki kazanacağız, yolun yarısını geçmiş olacağız” ifadelerini kullandı

Oshan, “Kupaya uzanan taraf biz olacağız”

Süper Ligin açılış maçında Ahmet Saygı’nın golü ile Türk Ocağı’nı 1-0 mağlup eden ve ikinci devrenin açılış maçında da derbiden 2-2 beraberlikle ayrılan Doğan Türk Birliği’nde teknik direktör Caner Oshan, “Sezon içinde oynadığımız iki maçtan da görüleceği gibi Doğan olarak biz kaybetmedik ve yine kaybetmeyeceğiz” dedi. “Belirlediğimiz kupa hedefine varmak için ilk önce Türk Ocağı maçını kazanmalıyız” açıklamasını yapan Caner Oshan, “Takım oyuncularımın, hedefe bizleri ulaştıracaklarına eminim” dedi. Yaptığı idmanla Girne Lord Palace Hotel’de kampa giren Doğan Türk Birliği’nde Kenan, Salih ve Ouincy Osei’nin hasta olduğu, ancak maç saatine kadar oynayacak duruma geleceklerini belirten Caner Oshan, “Kazanmak için tüm kozlarımızı saha içinde ortaya koyacağız ve mutlaka kazanacağız” dedi.

Bolkan, “Kupaya giden yolu yarılamak istiyoruz”

Türk Ocağı’nda Teknik Direktör Mehmet Bolkan göreve gelirken hedefi ligde ilk 5 ve kupada şampiyonluk olarak belirlediklerini söyleyerek, bu hedef için Doğan Türk Birliği maçını kazanmaları gerektiğini vurguladı.

Kupa maçının telafisi olmayan bir maç olduğunu ve son düdük çaldığında bir takımın mutlaka kupaya veda edeceğini belirten Bolkan, bunun kendi takımı olmayacağını söyledi. Pazar günü de dahil olmak üzere kupa mesaisine başladığını, maç günü sabahı da yapacağı bir ter idmanı ile maç saatini beklemeye başlayacaklarını açıklayan Bolkan, “Malpas Hotel’de üç gündür devam eden kamp çalışmasında gerek pratik, gerek teorik olarak yaptığımız egzersizlerle takımı maça hazırlamaya çalışacağız” dedi.

Hafta sonu oynadıkları Yenicami maçının kendilerini az da olsa yıprattığının altını çizen Mehmet Bolkan, “Maçın 40. dakikasına kadar her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Ancak kendi içimizde yaşadıklarımızdan sonra hem maçı kaybettik, hem de Burak’ı kaybettik” dedi. Bolkan, “Ancak tüm bunlara rağmen yarın akşam Doğan karşısında galip gelerek kupaya giden yolu yarılamak istiyoruz” dedi.