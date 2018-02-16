“Kupaya moralli çıkmak istiyoruz”

Hüseyin KIRAL

Sezon başı olduğu gibi ikinci devrede de yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren ancak ikinci devrenin ilk üç haftasında mağlup olan Mağusa Türk Gücü’nde camianın olduğu kadar oyuncularda galibiyete hasret kaldılar. MTG’nin yıldız oyuncusu Arif Uysal yaptığı açıklamada, “Özellikle kendi saha ve seyircimiz önünde oynadığımız iki maçı kaybetmemiz moral ve motivasyon kaybetmemize neden oldu” dedi. “Şimdi önümüzde ligde kazanmamız gereken bir Gençlik Gücü maçı var, ardından ise Merit Alsancak Yeşilova ile deplasmanda Kıbrıs Kupası çeyrek finali ilk maçımızı oynayacağız” açıklaması yapan Arif Uysal, “Eğer kupaya asılmak istiyorsak, ligde oynayacağımız Gençlik Gücü karşılaşmasını kazanıp Alsancak deplasmanına o şekilde gitmemiz gerekiyor” dedi.

Uysal: “Gol atıp, galip gelemiyorsak anlamı yok”

MTG’nin genç yıldızı Arif Uysal, Cihangir karşılaşmasında jeneriklik bir gol attığını ancak karşılaşma sonunda takımının sahadan mağlubiyetle ayrıldığını belirtirken, “Burada kimin gol attığından çok takımın ne yaptığı daha önemlidir” dedi. Uysal, “Attığım gol gerçekten güzel bir gol olduğunu bende gördüm ancak takım olarak sahada istediğimiz oyunu tutturamıyoruz” dedi. Yeni bir takım olduklarının altını çizen Uysal, “Zamana ihtiyacımız var, inanıyorum ki bu takım gelecekte çok iyi işler yapacak” dedi.