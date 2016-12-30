Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Milli Günler Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Birimi tarafından düzenlenen Liseli Gençler Basketbol Şampiyonası tamamladı. Dün Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar neticesinde kızlarda Levent Koleji şampiyon olarak son yıllardaki unvanını kimselere kaptırmazken erkeklerde Yakın Doğu Koleji şampiyonluk ipini göğüsledi.

Levent artık bir klasik

Liseli Gençler Basketbol Şampiyonası’nda kızlarda Levent Koleji uzun yıllardır elde ettiği şampiyonluklara bir yenisini daha ekledi. Final karşılaşmasında rakibi Yakın Doğu Koleji’ni 41-23 mağlup eden Levent, kırılması zor bir rekora imza atarak üst üste 12’nci kupasını elde etti. Erkekler finalinde ise gülen taraf Yakın Doğu Koleji oldu. YDK, rakibi Türk Maarif Koleji’ni 63-46’lık skorla geçerek kupaya uzandı.

Üçüncüler Girne Amerikan ve Doğa Koleji

Liseli Gençler Basketbol Şampiyonası’nı Girne Amerikan Koleji ve Doğa Koleji üçüncü olarak tamamladı. Türk Maarif Koleji’ni 25-23 yenen Girne Amerikan Koleji kız takımı ve erkeklerde Girne Amerikan Koleji’ni 65-55 yenen Doğa Koleji organizasyonu üçüncü olarak tamamladı.