Kupaya KOOP damgası: 55-84

Hüseyin ÖZBARIŞCI

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon kupası, dün akşam sona erdi. Koopspor ile Mapfree’nin karşılaştığı final maçını 84-55 kazanan Koopspor, Federasyon Kupası’nın sahibi oldu.

Rahat bir galibiyet…

Güzelyurt Spor Salonu’nda dün akşam oynanan Federasyon Kupası final maçında Koopspor, rakibi Mapfree karşısında rahat bir oyun sergiledi. Rakibi karşısında henüz ilk çeyrekten üstünlüğünü ele geçiren Koopspor, ilk çeyreği de 33-13 üstünlükle tamamladı. İkinci çeyrekte de rakibine fazla şans vermeyen kırmızı beyazlılar, devreyi 48-30 üstün bitirdi. İkinci yarıda da istediğini ortaya koyan Koopspor, üçüncü çeyreği 65-42, maçı ise 84-55 kazanmasını bildi.

En skorer isim Derek Williams…

Karşılaşmada ön plana çıkan isim Koopspor’un yabancı oyuncusu Derek Williams oldu. Williams, bu karşılaşmada 26 sayı kaydetti. Williams’ı Mapfree’nin yabancı oyuncusu Luka Pajkovic takip etti, Pajkovic, karşılaşmada 21 sayı kaydetti.

Büyük sevinç yaşandı

Karşılaşmanın tamamlanmasıyla birlikte Federasyon Kupası’nın sahibi olan Koopspor, büyük sevinç yaşadı. Kırmızı beyazlılar, kupasını Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nun elinden aldı. Finalde Koopspor’a mağlup olarak turnuvanın 2’ncisi olan Mapfree’ye ise plaketini UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz takdim etti.

SALON: Güzelyurt Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Maslakçı, Nusret Sırdar, Hatice Ersözlü

MAPFREE: Luka Pajkovic (21), Erinç Kuraner, Mert Aksu (6), Mustafa Taçoy, Mustafa Rıfkı (9), Hakan Özkan (3), Mustafa Ökszüoğlu, Bert Beyaz, Aral Bayraktar, Sayar Ercantan, Hasan Olkan (8), Milos Macura (8)

KOOP: Kercem İnancı (6), Kaspars Kambala (14), Mehmet Köroğlu (2), Tayfun Kuyan (5), Kaan Sütçü, Vedat Kayapınar (2), Andım Eryılmazer (6), Tyrel Means (23), Derek Williams (26), İrfan Tunçalp, Vedat Kaner, Boran Özdeğer

PERİYOTLAR: 13 -33, 30-48, 42-65, 55-84