Kupaya hazır
Sezonun ilk ciddi sınavı olan KTSYD Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Dr. Fazıl Küçük Stadı maça hazır durumda
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası yarın akşam Süper Lig ekipleri Küçük Kaymaklı ile Gençler Birliği arasında oynanacak. Her iki takım da kupayı kazanarak sezona moralli bir başlangıç yapma amacında. Saat 19.00’da başlayacak maçın yer alacağı Dr. Fazıl Küçük Stadı ise karşılaşmaya hazır. Stat personeli tarafından son düzenlemelerin yapıldığı Dr. Küçük Stadı’nın çim zemini de gayet iyi durumda bulunurken, karşılaşmaya her iki takım taraftarlarının yanı sıra futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
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Etiketler : Dr. Fazıl Küçük Stadı, Küçük Kaymaklı, Gençler Birliği, KTSYD Kupası
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