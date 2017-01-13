Kupaya Değirmenlik ve TMK uzandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Salon Futbolu (Futsal) Şampiyonası’nda şampiyonlar belli oldu. Finallerde rakiplerini mağlup eden kızlarda Değirmenlik Lisesi, erkeklerde de Türk Maarif Koleji şampiyonluk ipini göğüsledi. Kızlarda ikinci Girne Amerikan Koleji olurken, erkeklerde de Güzelyurt TMK ikinci olarak şampiyonayı tamamladı.

Atleks ve Doğa Koleji üçüncü

Üçüncülük maçlarında kızlarda Atleks Sanverler Ortaokulu rakibi Polatpaşa Lisesi’ni mağlup ederek üçüncü olurken, Doğu Akdeniz Doğa Koleji de rakibi Bayraktar Ortaokulu’nu yenerek organizasyonun erkekler üçüncüsü oldu.

SONUÇLAR

Kızlar üçüncülük: Polatpaşa Lisesi - Atleks Sanverler Ortaokulu: 3-4

Erkekler üçüncülük: Doğu A. Doğa Koleji – Bayraktar Ortaokulu: 4-2

Kızlar final: Girne Amerikan Koleji – Değirmenlik Lisesi: 0-4

Erkekler final: Güzelyurt TMK - Türk Maarif Koleji: 3-5