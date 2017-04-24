Kupaları ikilemek istiyorlar

Hüseyin KIRAL

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen ve sezonun son kupası olan Süper Kupa bu akşam büyük erkekler kategorisinde, Perşembe akşamı da büyük kadınlarda kategorisinde oynanacak olan maçlarla sahibini bulacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak olan Büyük Erkekler Süper Kupa Final mücadelesinde lig şampiyonu Çamlık Spor ile Rauf Raif Denktaş Kupası şampiyonu Vakıflar karşı karşıya gelecek. Çamlık Spor Antrenörü Osman Akın, yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz yıl üç kupa kazanarak ligi kapatmıştık, ancak sezon içerisinde yaşadığımız şanssızlıklar neticesinde sadece lig şampiyonluğunu kazandık. Bu nedenle Süper Kupa’yı mutlaka istiyoruz” dedi. Vakıflar antrenörü Kemal Moral ise, Rauf Raif Denktaş Kupası final maçına hazırlandıkları gibi iyi hazırlandıklarını, sakat oyuncularının iyileştiğini ve Çamlık karşısına tam kadro olarak çıkıp kupayı kazanacaklarını söyledi.

Akın: “Lefkoşa’ya kupayı almaya gidiyoruz”

Geçtiğimiz sezon üç kupa birden kaldırdıklarını, ancak sezon içerisinde iki oyuncusunun yaşadığı sakatlıklar nedeni ile bu sezon sadece lig şampiyonluğu kupasını havaya kaldırdıklarını belirten Çamlık Spor Antrenörü Osman Akın, “Her şey geride kaldı, Cafer Duvarcı’nın dışında eksik oyuncumuz yok, Lefkoşa’ya süper kupayı almaya gidiyoruz” dedi. Çok tecrübeli bir takım olduklarının altını çizen Osman Akın, “İyi bir motivasyonla, maçta bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum” dedi. Vakıflar takımının da çok iyi elemanlardan kurulu olduğuna dikkat çeken Akın, “Özellikle yabancı oyuncularını durdurabilirsek maçı da kazanırız” dedi.

Moral: “Denktaş Kupası’nın yanına Süper Kupa çok yakışacak”

Ligde son Play off maçlarına girildiği dönemde orta oyuncusu Erhan Cengiz’in sağlık sorunu yaşadığını ve ameliyat olmak durumunda kaldığını belirten Vakıflar Antrenörü Kemal Moral, “Ancak şimdi herşey daha güzel. Takım tam kadro olarak aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi Kemal Moral, “Mental ve fiziki olarak tam kadro olarak maça hazırız, Çamlık Spor karşısında iyi bir mücadele sonunda galip gelerek Süper Kupa’yı kazanıp, Federasyon Kupası’nın yanına koyacağız” açıklamasını yaptı. Denktaş Kupası’nın yanına, Süper Kupa’nın çok yakışacağının altını çizen Moral, “Kupa finalinde set vermeden 3-0 mağlup ettiğimiz rakibimiz Çamlık Spor’u yine yenmek istiyoruz. Ancak üst düzey bir maç olacak, bu nedenle bizlerle birlikte izlemeye gelecek olan kişiler de çok keyifli ve kaliteli bir karşılaşma izleyecek” dedi