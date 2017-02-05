Kupada yok, ligde var: 0-2

STAT: Cemal Balses Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek ***, Ahmet Karaoğulları **, Ali Orçan **

MORMENEKŞE: Oğuzhan**, Fetin Beyitoğlulları*, Kenan Gümüşören*, Can Özsoy* (Dk.60 Burak*), Ali Bayır**, Emre Kuvvetlişahin*, Rıfat Emirhan* (Dk.54Tuğhan*), Sami Yahat*, Nasuh Güngör*, Fofana Kalemodou*, Soulegmane Demba* (Dk.66 Dagnogo*)

MAĞUSA TG: Uygar Üngör***, Hasan Mani**, Okan Göktürk**, Sami Ergazi***, George Louka**, İbrahim Kabore*, Kaan Güder**, Mehmet Çil***, Mehmet Gürlü**, Lewis Mike**, Yasin Kurt** (Dk.85 Ali İmam)

KIRMIZI KART: Dk.64 Kabore (Çift sarı) (MTG)

GOLLER: Dk.34 ve 57 (Pen) Mehmet Çil (MTG)

K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftasında Mormenekşe ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Cemal Balses Stadı’nda oynanan karşılaşmada Mağusa Türk Gücü rakibini 2-0 mağlup ederek yenilenen kadrosu ile ligin ikinci yarısında ikide iki yapmış oldu. Konuk ekip maçın son yarım saatlik bölümünü Kabore’nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi oynarken, Mormenekşe maçın ilk yarısında kazandığı penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü 19 puana yükselerek rahat bir nefes alırken, Mormenekşe 8 puanla son basamakta haftayı tamamladı.

Önemli anlar

Dk.12: Nasuh’un hatasında Sami Ergazi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda kaleci Oğuzhan’ı geçemedi.

Dk.28: Gelişen Mormenekşe atağında ceza alanı içinde Emre ile Mike arasındaki ikili mücadelede top Mike’ın eline çarptığı gerekçesi ile penaltı kararı çıktı. Demba’nın yerden kullandığı penaltı atışını kaleci Uygar çıkardı.

Dk.34: Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Mehmet Çil, kaleciyi aşırarak takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1

Dk.57: Ceza alanı içerisine gönderilen top ceza alanı içinde Fetin’in eline çarpınca penaltı kararı çıktı. Mehmet Çil kaleciyi ve topu ayrı köşelere göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2

Dk.64: Demba’ya yaptığı hareketten sonra ikinci sarı kartı gören İbrahim Kabore, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dk.75: Sami Yahat ceza sahası üzerinden sert vurdu, Fofana’ya çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Uygar topu son anda çelerken, defans uzaklaştırdı.