Kupada yeniler iş başında

Kıbrıs Kupası ilk tur maçları hafta sonu oynanırken kulüplerin ara transfer döneminde kadrolarına dahil ettikleri yeni yerli ve yabancı transferler attıkları gollerle takımlarının tur atlamasına kaydettikleri gollerle katkı yaptı. Tur atlayan 11 takımda yeni transferler rakip fileleri havalandırdı.

Yeniler golle başladı

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün ara transferde kadrosuna kattığı ve yerli statüde oynayabilen Sadık Balarabe, takımının 4-0’lık galibiyetinde bir gol kaydetti.

Yenicami’de ise 7-2’lik galibiyette Aminu Muhammed ilk maçında ilk golünü attı.

Cihangir’in yeni transferi Henry Belle de 3-2’lik Hamitköy galibiyetinde 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Okafor ve Konkoni’den hat-trick

Geçtiğimiz yıl da Doğan Türk Birliği forması giyen, ara transferde tekrar kadroya katılan Onyekachi Okafor, 3-0’lık Akova galibiyetinde hat-trick yaparak Girne ekibine oldukça iyi bir geri dönüş yaşadı.

Baf Ülkü Yurdu’nun Merit Alsancak Yeşilova’dan aldığı, ilk devrede Girne ekibi adına sadece 1 gol atabilen Hafız Konkoni, 4-1 kazanılan Değirmenlik maçında hat-trick yaparak ön plana çıktı.

Yerliler de iş başında

Ozanköy’ün Merit Alsancak Yeşilova’dan kiraladığı Gökhan Sarıoğlu ise takımı ile ilk maçında Gönyeli filelerini havalandırarak 1-0’lık galibiyeti getiren isim oldu.

Küçük Kaymaklı’nın ilk devrede Göçmenköy’e kiraladığı, ara dönemde takıma geri döndürdüğü Mehmet Göçben ise Kaymaklı’nın 1-0’lık Y.Boğaziçi galibiyetindeki golü kaydetti.

Lefke’nin Cihangir’den aldığı Nnaemeka ve Türk Ocağı’ndan aldığı Yusuf Özbahar, 4-0’lık Doğancı galibiyetinde birer gol kaydetti.

Tek golle turlayanların golleri yeni isimlerden

Binatlı’nın ara transferde kadrosuna kattığı Brezilyalı Vinicius Jorge ise attığı golle Bostancı Bağcıl karşısında Güzelyurt ekibine 1-0’lık skorla turu getirdi.

Gençler Birliği’nin yeni transferi Guaman France ise 1-0’lık Mormenekşe galibiyetinde rakip fileyi havalandıran isim oldu.

Esentepe’nin ara transferde renklerine bağladığı Mfede ise Karşıyaka maçında 90’ıncı dakikada attığı golle takımına 1-0’lık skorla turu getiren isim oldu.