Kupada sezon başlıyor
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda ilk turda eşleşen takımlar belli oldu
YENİDÜZEN Spor Servisi
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu. Ahmed Sami Topcan Salonu’nda dün gerçekleşen kura çekiminde takımlar, ilk turda karşılaşacağı takımları belirledi. Statüye göre Süper Lig’de yer alan 16 takımın seri başı olarak katıldığı kura çekiminde maçlar 21 Ocak’ta yapılacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, daha önceden toplanarak kupayı bu yıl Tahsin Mertekçi Kupası olarak oynanmasını kararlaştırmıştı.
Maç programı daha sonra belirtilecek
Kupanın ilk tur maçlarının 21 Ocak Pazar günü oynanacağı duyurulurken maç programının ise daha sonra federasyon tarafından açıklanacağı bildirildi.
Bölge derbileri de oynanacak
Tahsin Mertekçi Kupası’nın ilk turunda yapılan kura çekiminde bazı bölge takımlarının birbiriyle eşleşmesi dikkat çekti. İlk turda Gençlik Gücü – Hamitköy, Göçmenköy – Küçük Kaymaklı, Lefke – B.Bağcıl, Yeni Boğaziçi – Dumlupınar, Kaya Mehmetçik – Gençler Birliği ve Girne Halk Evi – Ozanköy maçları oynanacak.
Kupada 1’inci tur eşleşmeleri şu şekilde;
Yenicami – Doğancı
Girne Halk Evi - Ozanköy
Göçmenköy – Küçük Kaymaklı
Mormenekşe – Türk Ocağı
Çanakkale – Baf Ülkü Yurdu
Lefke – Bostancı Bağcıl
Akova Vuda – Yalova
GAÜ Çetinkaya – Maraş
Görneç – Doğan Türk Birliği
Esentepe – Cihangir
Mağusa Türk Gücü – Lapta
Gönyeli – Merit Alsancak Yeşilova
Kaya Mehmetçik – Gençler Birliği
Gençlik Gücü – Hamitköy
Yeni Boğaziçi – Dumlupınar
Binatlı - Değirmenlik
Fotoğraflar: Hüseyin ÖZBARIŞCI