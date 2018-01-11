Kupada sezon başlıyor

YENİDÜZEN Spor Servisi

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu. Ahmed Sami Topcan Salonu’nda dün gerçekleşen kura çekiminde takımlar, ilk turda karşılaşacağı takımları belirledi. Statüye göre Süper Lig’de yer alan 16 takımın seri başı olarak katıldığı kura çekiminde maçlar 21 Ocak’ta yapılacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, daha önceden toplanarak kupayı bu yıl Tahsin Mertekçi Kupası olarak oynanmasını kararlaştırmıştı.

Maç programı daha sonra belirtilecek

Kupanın ilk tur maçlarının 21 Ocak Pazar günü oynanacağı duyurulurken maç programının ise daha sonra federasyon tarafından açıklanacağı bildirildi.

Bölge derbileri de oynanacak

Tahsin Mertekçi Kupası’nın ilk turunda yapılan kura çekiminde bazı bölge takımlarının birbiriyle eşleşmesi dikkat çekti. İlk turda Gençlik Gücü – Hamitköy, Göçmenköy – Küçük Kaymaklı, Lefke – B.Bağcıl, Yeni Boğaziçi – Dumlupınar, Kaya Mehmetçik – Gençler Birliği ve Girne Halk Evi – Ozanköy maçları oynanacak.

Kupada 1’inci tur eşleşmeleri şu şekilde;

Yenicami – Doğancı

Girne Halk Evi - Ozanköy

Göçmenköy – Küçük Kaymaklı

Mormenekşe – Türk Ocağı

Çanakkale – Baf Ülkü Yurdu

Lefke – Bostancı Bağcıl

Akova Vuda – Yalova

GAÜ Çetinkaya – Maraş

Görneç – Doğan Türk Birliği

Esentepe – Cihangir

Mağusa Türk Gücü – Lapta

Gönyeli – Merit Alsancak Yeşilova

Kaya Mehmetçik – Gençler Birliği

Gençlik Gücü – Hamitköy

Yeni Boğaziçi – Dumlupınar

Binatlı - Değirmenlik