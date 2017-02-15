“Kupada hedef final”

Halit Dağ

Devre arası tranafer döneminde Dumlupınar'dan 12 yıl aralıksız olarak formasını giydiği Küçük Kaymaklı'ya dönen Duvarcı ara dönemde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, ayrılan oyuncuların yerine takıma yapılan takviyelerin kısa sürede uyum sağlamasının önemli bir avantaj olduğunu belirtti. 2. devrede oynadıkları 3 maçta 7 puan alarak lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten tecrübeli eldiven, şampiyonluk hedefinin kalmamasından sonra ligi en iyi seviyede bitirmek istediklerini ifade etti.

“Kupa maçlarını tek tek düşünmek zorundayız”

Tercübeli eldiven kupadaki hedeflerinin final oynamak olduğunu ancak statü gereği maçları tek tek düşünmek gerektiğini söyledi. Bugün oynayacakları Lefke maçının zorluk derecesinin farkında olduklarını belirten Duvarcı, bu maçı kazanmak için ellerinden geleni yaparak turu geçip son 8'e kalmak istediklerini kaydetti.