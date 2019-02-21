Kupada final zamanı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda final karşılaşması bugün Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynanacak. Güzelyurt Spor Salonu’nda yer alacak olan final mücadelesi saat 19.00’da başlayacak.

YDÜ zorlu rakipleri eledi

Yakın Doğu Üniversitesi finale gelene kadar Lefke Avrupa Üniversitesi ve Koopspor gibi zorlu rakipleri mağlup etme başarısı gösterdi. Çeyrek finalde LAÜ’yü 79-71’lik skorla mağlup ederek yarı finale yükselen YDÜ, yarı finalde Koopspor’u 72-66 yenerek final vizesi aldı.

GAÜ’nün final yolculuğu

Girne Amerikan Üniversitesi ile kupanın ilk turunda MTV UP Göçmenköy’ü 66-52 yenerek yarı finale yükselirken, yarı finalde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 55-45’lik skorla yendi ve finalde YDÜ’nün rakibi oldu.

Öne çıkan isimler

YDÜ finale gelirken sayı yükünü çeken iki isim ön plana çıktı. İhsan Üğütücü ve Ahmet Dağer oynanan karşılaşmalarda skora önemli katkılar yaptı. İhsan Üğütücü çeyrek finalde ve yarı finalde 36, Ahmet Dağer 43 sayı ile galibiyetlerde öne çıkan isimler oldular.

GAÜ’de ise Batuhan Tüzmen iki maçta 31 sayı kaydederken, Çağakan Kılıç takımına 22 sayılık katkı sağladı.