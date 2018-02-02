“Kupada final oynamayı hedefliyoruz”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’nın deneyimli kalecisi Hasan Piro, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci, kupada final oynamayı hedeflediklerini söyledi.

Piro: “Önümüzdeki süreç çok önemli…”

Hasan Piro YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, bu hafta ve gelecek hafta olmak üzere önlerinde ciddi rakipler olduğunu söyledi. Ozanköy ve Yeni Boğaziçi ile maçlarını asla küçümsemediklerini aktaran tecrübeli file bekçisi, bu karşılaşmaların çok önemli maçlar olduğuna dikkat çekti. Her hafta olduğu gibi aynı ciddiyetle bu maçlara da hazırlandıklarını dile getiren Piro, son derece kritik olan bu iki haftadan kayıpsız çıkmak istediklerini ifade etti.

“Kupada hedefimiz final oynamak”

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nın ilk turunda Birinci Lig ekiplerinden Gönyeli’yi geçen Merit Alsancak Yeşilova, ikinci turda Yalova ile eşleşti. Bu konu hakkında görüşlerini bildiren Hasan Piro, önemli olanın kendilerinin kupada final oynama hedefleri bulunduğu ve bunu gerçekleştirmek için mücadele verdiklerini söyledi. Hasan Piro; “Kupanın ilk turunda rahat gibi görünse de çok zor bir maça çıktık. Gönyeli’yi eledik ve kupayı kazanma yolunda ilk adımı attık. Yalova’yı elersek çeyrek finale kalacağız ve önemli bir adım atacağız. Karşımıza hangi takım çıkarsa çıksın bizim hedefimiz kupada final oynamaktır” dedi.

“Onlarla futbol oynamak beni gururlandırıyor”

Yeşilova’da yer alan yabancı oyuncular hakkında da konuşan deneyimli kaleci; “Eskiden televizyonda izlediğim isimler şimdi benim takımımda bulunuyor. Onlarla birlikte oynamak benim için bir onurdur. Sadece LuaLua değil, Binya, Adeleke ve Billy Mehmet çok kaliteli oyuncular. Onlarla futbol oynamak beni gururlandırıyor” şeklinde konuştu.



