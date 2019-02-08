Kupada eşleşmeler belirlendi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda kura çekimi gerçekleştirildi, eşleşmeler belli oldu.

Federasyon Kupası kura çekimi federasyon lokalinde kulüp temsilcilerinin katılımı ile yapıldı. Bu yıl Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenecek olan kupanın kura çekimi öncesinde Federasyon Başkanı Ahmet Sütcü ile Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu yaptıkları konuşma ile işbirliğinin önemine değindiler.

Bu yılda geçtiğimiz yıl olduğu gibi Güzelyurt Spor Salonu’nda yer alacak olan kupa mücadelesi 15-21 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi sonucunda Doğu Akdeniz Üniversitesi ilk turu bay geçti. Eşleşmeler şu şekilde oluştu:

15 Şubat 2019 Cuma

Soyer Spor – Koopspor (18.00)

YDÜ – LAÜ (20.00)

16 Şubat 2019 Cumartesi

MTV UP Göçmenköy – Girne Amerikan Üniversitesi (16.00)

18 Şubat 2019 Pazartesi

Soyer Spor – Koopspor galibi / YDÜ – LAÜ galibi (18.00)

MTV UP Göçmenköy – GAÜ galibi / DAÜ

21 Şubat 2019 Perşembe

Final (19.00)