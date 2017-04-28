Kupada erken final

Eren ŞİŞİK

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve KOLAN British Hospital Kadınlar Federasyon Kupası’nda kuralar çekildi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Konferans Salonu’nda çekilen kura çekiminde Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ve KOLAN British Hospital Başhekimi Dr. Harun Gülmez’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri, basketbolcular ve basın mensupları hazır bulundu.

Finalde ücretsiz check-up

Gerçekleşen kura çekiminde ilk turda ligde normal sezonu ilk iki sırada tamamlayan Gönyeli ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) eşleşmeleri oldu. Bu iki eşleşmede Gönyeli-YDÜ galibi ile Soyer yarı final de karşı karşıya gelecek. Diğer eşleşmede ise GAÜ-DAÜ galibi Koopspor ile yarı final mücadelesine çıkacak. KOLAN British Hospital Federasyon Kupası’nda final karşılaşması 4 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak. Gerçekleşecek final karşılaşmasında KOLAN British Hospital tarafından gerçekleşecek çekilişle karşılaşmayı izlemeye gelen seyirciler arasından kişilere ücretsiz check-up imkanı sağlanacak.

Nasıroğlu ve Gülmez işbirliğinden memnun

Gerçekleşen kura çekiminde konuşan Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, KOLAN ile işbirliğinden çok mutlu olduklarını ve basketbolda günden güne artan ivmenin kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini kaydetti. KOLAN British Hospital Başhekimi Dr. Harun Gülmez de sağlık hizmeti verdikleri bir camiayı desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Gülmez, “Biz sağlıklı yarınlar için spor şart diyoruz. Bu yüzden de sporcun ve sporcunun her zaman yanındayız.”dedi. Spora verdikleri destekten büyük keyif duyduklarını kaydeden Harun Gülmez, basketbolun yükselişine katkı koymaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

PROGRAM ŞÖYLE:

Çeyrek Final

1 Mayıs Pazartesi

Saat 18.00: Gönyeli-YDÜ

Saat 20.00: GAÜ-DAÜ

Yarı Final

2 Mayıs Salı

Saat 18.00: YDÜ/Gönyeli galibi-Soyer

Saat 20.00: GAÜ/DAÜ galibi-Koopspor

Final

4 Mayıs Perşembe

Saat 20.00: YDÜ/Gönyeli-Soyer galibi-GAÜ/DAÜ-Koopspor galibi

(Not: Maçların tümü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak)