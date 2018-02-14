Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
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Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kupanın çeyrek finalinde ilk maçlar 21 Şubat Çarşamba günü, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mart Çarşamba günü oynanacak. İki maçın toplamında avantajlı skoru elde eden takım yarı final vizesini alacak.
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde;
Küçük Kaymaklı - Gençler Birliği
Merit Alsancak Yeşilova - Mağusa Türk Gücü
Baf Ülkü Yurdu - Cihangir
Yenicami - GAÜ Çetinkaya
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Etiketler : Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası, kura, KTFF
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