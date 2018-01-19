Kupada 57’nci sezon

MERTEKÇİ ANISINA OYNANIYOR... Bu yıl 57’ncisi oynanacak olan Kıbrıs Kupası, geçtiğimiz Kasım ayında geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Yalova Başkanı Tahsin Mertekçi’nin anısına oynanacak. Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası bu akşam Mağusa Türk Gücü – Lapta maçıyla birlikte resmen başlıyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası, bu akşam Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak Mağusa Türk Gücü – Lapta maçıyla birlikte resmen başlıyor. Kupanın ilk tur maçlarında 1 maç bu akşam, 14 maç yarın, 1 maç Pazar günü oynanacak ve tur atlayan ekipler belli olacak.

Bu yıl 57’ncisi oynanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) 1955-56 sezonundan bu yana geleneksel olarak düzenlediği Kıbrıs Kupası heyecanı bu yıl da yaşanacak. Önceki sezonlarda Federasyon Kupası adı ile de oynanan kupa mücadelesinin bu yıl 57’ncisi oynanacak. Kıbrıs Kupası, geçtiğimiz Kasım ayında geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Yalova Başkanı Tahsin Mertekçi anısına oynanacak.

Çetinkaya açık ara önde…

Kıbrıs Kupası’nın 56 yıllık geçmişine bakıldığı zaman kupayı en çok kazanan takımın Başkent ekibi GAÜ Çetinkaya olduğu görülüyor. Sarı kırmızılı ekip şu ana kadar 56 kez oynanan bu turnuvada kupayı tam 17 kez müzesine götürmeyi başardı. Bu anlamda Çetinkaya’nın en yakın takipçisi günümüzün Birinci Lig ekiplerinden Gönyeli olması göze çarpıyor. Gönyeli geçmişte bu kupayı 8 kez kazanmayı başarmıştı.

11 farklı takım kazanmayı başardı

56 sezondur aralıksız oynanan Kıbrıs Kupası’nda mutlu sona ulaşan 11 takım oldu. Kupayı son olarak geçtiğimiz sezon Yalova’yı finalde 1-0 mağlup eden Türk Ocağı kazanmıştı. Girne ekibi, geçtiğimiz sezon bu kupayı 5’inci kez kaldırmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Kupayı kazanan ekipler sırasıyla şu şekilde;

Çetinkaya 17 kez

Gönyeli 8 kez

K.Kaymaklı 7 kez

Yenicami 7 kez

MTG 5 kez

Türk Ocağı 5 kez

Lefke 2 kez

Doğan TB 2 kez

G.Gücü 1 kez

Yalova 1 kez

Binatlı 1 kez