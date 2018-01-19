Kupada 57’nci sezon
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda ilk tur mücadelesi başlıyor
MERTEKÇİ ANISINA OYNANIYOR... Bu yıl 57’ncisi oynanacak olan Kıbrıs Kupası, geçtiğimiz Kasım ayında geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Yalova Başkanı Tahsin Mertekçi’nin anısına oynanacak. Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası bu akşam Mağusa Türk Gücü – Lapta maçıyla birlikte resmen başlıyor
Hüseyin ÖZBARIŞCI
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası, bu akşam Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak Mağusa Türk Gücü – Lapta maçıyla birlikte resmen başlıyor. Kupanın ilk tur maçlarında 1 maç bu akşam, 14 maç yarın, 1 maç Pazar günü oynanacak ve tur atlayan ekipler belli olacak.
Bu yıl 57’ncisi oynanıyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) 1955-56 sezonundan bu yana geleneksel olarak düzenlediği Kıbrıs Kupası heyecanı bu yıl da yaşanacak. Önceki sezonlarda Federasyon Kupası adı ile de oynanan kupa mücadelesinin bu yıl 57’ncisi oynanacak. Kıbrıs Kupası, geçtiğimiz Kasım ayında geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Yalova Başkanı Tahsin Mertekçi anısına oynanacak.
Çetinkaya açık ara önde…
Kıbrıs Kupası’nın 56 yıllık geçmişine bakıldığı zaman kupayı en çok kazanan takımın Başkent ekibi GAÜ Çetinkaya olduğu görülüyor. Sarı kırmızılı ekip şu ana kadar 56 kez oynanan bu turnuvada kupayı tam 17 kez müzesine götürmeyi başardı. Bu anlamda Çetinkaya’nın en yakın takipçisi günümüzün Birinci Lig ekiplerinden Gönyeli olması göze çarpıyor. Gönyeli geçmişte bu kupayı 8 kez kazanmayı başarmıştı.
11 farklı takım kazanmayı başardı
56 sezondur aralıksız oynanan Kıbrıs Kupası’nda mutlu sona ulaşan 11 takım oldu. Kupayı son olarak geçtiğimiz sezon Yalova’yı finalde 1-0 mağlup eden Türk Ocağı kazanmıştı. Girne ekibi, geçtiğimiz sezon bu kupayı 5’inci kez kaldırmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Kupayı kazanan ekipler sırasıyla şu şekilde;
Çetinkaya 17 kez
Gönyeli 8 kez
K.Kaymaklı 7 kez
Yenicami 7 kez
MTG 5 kez
Türk Ocağı 5 kez
Lefke 2 kez
Doğan TB 2 kez
G.Gücü 1 kez
Yalova 1 kez
Binatlı 1 kez