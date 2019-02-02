Kupada 2. Tur eşleşmeleri belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2’nci Tur eşleşmeleri belirlendi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yer alan kura çekimine ilk turda rakiplerine üstünlük sağlayan 13 Süper Lig ve 3 Birinci Lig ekibi katıldı. Gerçekleşen kura çekimi sonunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

2. TUR EŞLEŞMELERİ

Lefke - Doğan Türk Birliği

Girne Halk Evi - Gençlik Gücü

Mağusa Türk Gücü - Gençler Birliği

Esentepe - Binatlı

Türk Ocağı - Yenicami

Cihangir – Yonpaş Dumlupınar

Ozanköy - Düzkaya

Baf Ülkü Yurdu - Küçük Kaymaklı

Maçlar 13 Şubat’ta

Kupada 2. tur karşılaşmaları 13 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacak. Tur, tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekipler çeyrek finale yükselecek.