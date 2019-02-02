Kupada 2. Tur eşleşmeleri belirlendi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2’nci Tur eşleşmeleri belirlendi.
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2’nci Tur eşleşmeleri belirlendi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yer alan kura çekimine ilk turda rakiplerine üstünlük sağlayan 13 Süper Lig ve 3 Birinci Lig ekibi katıldı. Gerçekleşen kura çekimi sonunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
2. TUR EŞLEŞMELERİ
Lefke - Doğan Türk Birliği
Girne Halk Evi - Gençlik Gücü
Mağusa Türk Gücü - Gençler Birliği
Esentepe - Binatlı
Türk Ocağı - Yenicami
Cihangir – Yonpaş Dumlupınar
Ozanköy - Düzkaya
Baf Ülkü Yurdu - Küçük Kaymaklı
Maçlar 13 Şubat’ta
Kupada 2. tur karşılaşmaları 13 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacak. Tur, tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekipler çeyrek finale yükselecek.
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