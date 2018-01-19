Kupada 1. Tur programı

BUGÜN

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Mağusa TG – Lapta

Hüseyin Özkan

YARIN

Atatürk Stadı

Yenicami – Doğancı

Evren Karademir

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Ozanköy

Mehmet Malek

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Göçmenköy – K. Kaymaklı

Osman Özpaşa

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Türk Ocağı

Ali Özer

Muharrem Döveç Stadı

Çanakkale – Baf ÜY

Fehim Dayı

16 Ağustos Stadı

Lefke – B. Bağcıl

Serhan Şimşek

Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda – Yalova

Serkan Durmaz

Üç Şehitler Stadı

Görneç – Doğan TB

Turgay Misk

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Cihangir

Hasan Eriş

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Merit A. Yeşilova

Utku Hamamcıoğlu

Mehmetçik Stadı

Kaya Mehmetçik – Gençler Birliği

Osman Küçük

Sadık Cemil Stadı

G. Gücü – Hamitköy

Hakan Muhtaroğlu

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Y. Boğaziçi – Dumlupınar

Kerem Eran

Üner Berkalp Stadı

Binatlı - Değirmenlik

Mustafa Öztugay

PAZAR

Atatürk Stadı

GAÜ Çetinkaya – Maraş

Hüseyin Eyyüpler

Not: Mağusa Türk Gücü – Lapta ve Yeni Boğaziçi – Dumlupınar maçları 18.00’de, diğer tüm karşılaşmalar ise 14.00’te başlayacak.