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Kupada 1. Tur programı

Kupada 1. Tur programı

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda yeni sezon bu akşam açılıyor

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BUGÜN

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Mağusa TG – Lapta

Hüseyin Özkan

 

YARIN

Atatürk Stadı

Yenicami – Doğancı

Evren Karademir

 

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Ozanköy

Mehmet Malek

 

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Göçmenköy – K. Kaymaklı

Osman Özpaşa

 

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Türk Ocağı

Ali Özer

 

Muharrem Döveç Stadı

Çanakkale – Baf ÜY

Fehim Dayı

 

16 Ağustos Stadı

Lefke – B. Bağcıl

Serhan Şimşek

 

Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda – Yalova

Serkan Durmaz

 

Üç Şehitler Stadı

Görneç – Doğan TB

Turgay Misk

 

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Cihangir

Hasan Eriş

 

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Merit A. Yeşilova

Utku Hamamcıoğlu

 

Mehmetçik Stadı

Kaya Mehmetçik – Gençler Birliği

Osman Küçük

 

Sadık Cemil Stadı

G. Gücü – Hamitköy

Hakan Muhtaroğlu

 

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Y. Boğaziçi – Dumlupınar

Kerem Eran

 

Üner Berkalp Stadı

Binatlı - Değirmenlik

Mustafa Öztugay

 

PAZAR

Atatürk Stadı

GAÜ Çetinkaya – Maraş

Hüseyin Eyyüpler

 

Not: Mağusa Türk Gücü – Lapta ve Yeni Boğaziçi – Dumlupınar maçları 18.00’de, diğer tüm karşılaşmalar ise 14.00’te başlayacak.

 

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