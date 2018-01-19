Kupada 1. Tur programı
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda yeni sezon bu akşam açılıyor
BUGÜN
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa TG – Lapta
Hüseyin Özkan
YARIN
Atatürk Stadı
Yenicami – Doğancı
Evren Karademir
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Ozanköy
Mehmet Malek
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Göçmenköy – K. Kaymaklı
Osman Özpaşa
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Türk Ocağı
Ali Özer
Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – Baf ÜY
Fehim Dayı
16 Ağustos Stadı
Lefke – B. Bağcıl
Serhan Şimşek
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Yalova
Serkan Durmaz
Üç Şehitler Stadı
Görneç – Doğan TB
Turgay Misk
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Cihangir
Hasan Eriş
Gönyeli Stadı
Gönyeli – Merit A. Yeşilova
Utku Hamamcıoğlu
Mehmetçik Stadı
Kaya Mehmetçik – Gençler Birliği
Osman Küçük
Sadık Cemil Stadı
G. Gücü – Hamitköy
Hakan Muhtaroğlu
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Y. Boğaziçi – Dumlupınar
Kerem Eran
Üner Berkalp Stadı
Binatlı - Değirmenlik
Mustafa Öztugay
PAZAR
Atatürk Stadı
GAÜ Çetinkaya – Maraş
Hüseyin Eyyüpler
Not: Mağusa Türk Gücü – Lapta ve Yeni Boğaziçi – Dumlupınar maçları 18.00’de, diğer tüm karşılaşmalar ise 14.00’te başlayacak.