Kupa YDÜ’nün 66-72

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen sezon öncesi hazırlık turnuvalarından olan Cumhuriyet Kupası tamamlandı. Organizasyonu Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon olarak tamamladı. Final mücadelesinde YDÜ rakibi Koopspor’u 72-66 mağlup ederek kupaya uzandı.

Pazartesi günü başlayan ve Salı günü yarı final maçlarının oynandığı Cumhuriyet Kupası’nda final karşılaşması dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Final karşılaşmasında YDÜ ile Koopspor karşı karşıya geldi. 17-22, 33-3, 48-52 ve 66-72 şeklinde geçen periyotlar sonunda kupanın şampiyonu YDÜ oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi Koopspor’dan 27 sayı ile oynayan Chris Johnson oldu. YDÜ’den Mandic kaydettiği 22 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Maçın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve plaketleri takdim edildi.

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Çetin Yardım, Deniz Orhunöz

KOOP: Kercem İnancı (9), Temur (7), Mert Güçer (4), Tuğberk Aybars, Kaan Sütçü, Vedat Kayapınar, Mehmet Köroğlu, Andım Eryılmazlar (4), Chris Johnson (27), Enes, Marvin Dominiq (7), Kemal Taşçı (8)

YDÜ: Doğukan Doğu, Halil Kutruza (8), İhsan Öğütücü, Vukasin Mandic (22), Sercem İnancı (10), Alp Rıza (1), Berkem Dikengil (11), Ahmet Dağer (5), Berk Karabetça, Ferit Narçın (9), Parry (2), Günay Ertopaloğlu (2)

PERİYOTLAR: 17-22, 33-35 (16-13), 48-52 (15-17), 66-72 (18-20)