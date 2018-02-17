Kupa öncesi birbirlerini yoklayacaklar

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 19’uncu haftasında bugün Baf Ülkü Yurdu, Cihangir’i konuk ediyor. Bu zorlu maç öncesinde iki ekibin de teknik patronları maçı YENİDÜZEN’e değerlendirdi. Hem Kemal Yürekli, hem de Toygar Davulcu maçın telafisi olabileceğini aktarırken, yine de sahada galibiyet mücadelesi vereceklerinin altını çizdi.

Yürekli: “Artık galibiyet almak istiyoruz”

Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Kemal Yürekli YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, puan tablosunda şu an için rahat konumunda olduklarını ancak, bunun maçları önemsemedikleri anlamına gelmediğini söyledi.

Ligdeki her maç gibi bugün oynanacak Cihangir maçını da önemsediklerini aktaran genç teknik adam, bu maçı kazanmayı hedeflediklerini ifade etti. İlk devrenin son 3 maçı ve ikinci devrenin ilk 3 maçı olmak üzere son 6 lig maçında 6 beraberlik aldıklarını işaret eden Yürekli, artık kazanma vaktinin geldiğini ve bu beraberlik serisini sonlandırarak galibiyet almak istediklerini sözlerine ekledi.

Hem bugünkü, hem de kupadaki rakipleri Cihangir hakkında da konuşan Kemal Yürekli, rakiplerinin iyi kadrodan kurulu bir ekip olduğunu ve karşılarında ciddiye alınması gereken bir rakip bulunduğuna dikkat çekti.

Davulcu: “Kazanırsak bizim için iyi olur…”

Cihangir teknik patronu Toygar Davulcu ise maç öncesinde yaptığı değerlendirmede, maçta sahadaki mücadelelerinin kazanmaya odaklı bir oyun anlayışı olacağını belirtti. Deneyimli teknik adam, bu maçı kaybetseler bile pek bir şey anlam ifade etmeyeceğini kaydetti. Esas olarak kupa maçına odaklandıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, ligde daha uzun bir maraton olduğunu ve bu maçın telafisinin bulunduğunu aktardı. Kupa maçının telafisi olmadığının altını çizen Davulcu, esas olarak o maça odaklandıklarını ifade etti. Rakipleri Baf Ülkü Yurdu hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, kırmızı yeşilli ekibin güzel işlere imza attığını ve bunu takdirle izlediğini vurguladı. Toygar Davulcu, Baf Ülkü Yurdu’nun bu sezon ligin iyi ekiplerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Eksikler can sıkıyor

Bugünkü maç öncesinde iki takımda da eksikler bulunuyor. Baf Ülkü Yurdu’nda yabancı oyuncu Lawal Murtadah sarı kart cezalısı olduğundan dolayı bu maçta oynayamayacak. Cihangir’de sarı kart cezalısı Mikail Sivri, Nurettin Gecekuşu ve sakatlığı bulunan Smart bu maçta görev alamayacak.

Hafta içinde kupa mesaisi yapacaklar

Hatırlanacağı üzere Baf Ülkü Yurdu ve Cihangir Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nın çeyrek finalinde eşleşmişti. İki ekip, kupadaki ilk maçını gelecek hafta içinde oynayacak. Bugün oynanacak lig karşılaşması iki ekip için de eksikliklerini görme fırsatı olacak.