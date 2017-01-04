Eren ŞİŞİK

Basketbolda, Cumhurbaşkanlığı Kupası ile ilgili kaos dün de sürdü. Basketbol Federasyonu, halen yürürlükte olan 2007 tüzüğündeki madde uyarınca Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı erteledi. Önceki gün yaşanan olaylarda geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Koopspor’un ‘maçın tarihinin kendilerine geç bildirilmesi’ gerekçesiyle maça çıkmama kararı olayların başlangıcı olmuştu. Uzun uğraşlar sonucunda Basketbol Federasyonu’nun ikna edemediği Koopspor takımı maça çıkmama kararını değiştirmedi ve yayınladığı basın bildirisiyle belli başlı sebepleri sıralayarak Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın ertelenmesini, aksi halde karşılaşmaya çıkmayacağını bildirdi.

MGA-YDÜ finali olmadı

Basketbol Federasyonu da önceki akşam geç saatlerde gönderdiği basın bildirisiyle Koopspor’un maça çıkmayacağını ve bu takımın yerine geçen sezon ligi 3.sırada bitiren Mağusa Gelişim Akademisi (MGA)’ni Cumhurbaşkanlığı Kupası’na davet ettiğini duyurdu. Federasyon, MGA’nın bu talebe olumlu yanıt verdiğini ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda finalin adının Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile MGA olduğunu duyurdu.

Şampiyonsuz Cumhurbaşkanlığı Kupası oynanamaz

Ancak dün öğle saatlerinde Basketbol Federasyonu avukatı Özlem Bendaşan Tuna ile başkan Ertuğ Nasıroğlu’nun görüşmesi sonrası bu maçın ertelenmesine karar verildi. Elde edilen bilgilere göre Basketbol Federasyonu’nun mevcut tüzüğü (2007 tüzüğü) lig ve kupa şampiyonunu karşı karşıya getiren maçın oynanmasının mümkün olmadığını işaret ediyor. Zira geçen sezon lig ve kupayı müzesine götüren Koopspor’un olmadığı bir Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın oynatılamayacağı tüzükte yer alıyor.

Basketbol Federasyonu’ndan erteleme açıklaması

Basketbol Federasyonu dün yaptığı basın bildirisiyle Koopspor’un tüm ısrarlara rağmen maça çıkmamasını eleştirirken, kulübün bu sebeple Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.

Federasyon açıklamasında şu ifadeleri kullandı. “Cumhurbaşkanlığı Kupasının nitelik ve statüsünü de göz önünde bulundurarak KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde bir karar almıştır, şöyle ki;

“KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupasının, lig şampiyonu ve kupa şampiyonu arasında oynanması öngörülen bir müsabaka olması nedeni ile ileride belirlenecek bir tarihe ertelenmesine, Kulübünüzün (Koopspor) yeterli ve/veya geçerli bir mazereti olmaksızın ve Federasyonumuzun yapmış olduğu tüm alternatif çözüm önerilerini spor etik ve hiyerarşisine aykırı olarak reddederek KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupasının ertelenmesine sebep olmanız nedeni ile disipline sevk edilmenize karar verilmiştir.”

Ceza Kurulu ne ceza verebilir?

Koopspor’u Ceza Kurulu’na sevk eden Basketbol Federasyonu’nun Ceza Kurulu’nun kararını uygulayacağı öğrenilirken, mevcut yaptırımlar içerisinde mevcut tüzükte puan silme cezası bulunmuyor. Basketbol Federasyonu’nun 44.maddesinde sıralanan maddeler arasında; uyarma, kınama, asgari ücret para cezası, en çok 2 yıl müsabakalardan men cezası, kişilere geçici veya sürekli hak mahrumiyeti ve 5 maça kadar saha kapama cezası bulunuyor.

Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu’nun bu ceza maddeleri dışında Koopspor’a ceza veremeyeceği net olarak görülürken, Ceza Kurulu’nun kulübe para cezası vermesi bekleniyor.