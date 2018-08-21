“Kupa ile başlamak güzel”

Hüseyin KIRAL

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan bayram nedeni ile iki günlük tatil veren geçtiğimiz sezonun şampiyonu Yenicami ile Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Şampiyonu Cihangir takımları sezon öncesi 14 Eylül’de oynayacakları “Süper Kupa” maçını kazanıp sezona kupa ile başlamak istiyorlar. Yenicami Kulüp Başkanı Hüseyin Metinser ile Cihangir Kulüp Başkanı Aytaç Karavezirler, gazetemiz YeniDÜZEN’e yaptıkları değerlendirmede, “Karşılaşmanın her iki takım adına çok zor bir maç olacağını, ancak ligin belki de son hazırlık maçı niteliğinde bir karşılaşma olacağından her iki başkan da kazanmak istediklerini” söylediler.

METİNSER: “ZOR GEÇECEK”… Yenicami Başkanı Hüseyin Metinser, “süper kupa karşılaşması kesinlikle çok zor geçecek. Cihangir, daha oturmuş bir takım olmamızdan dolayı bizi iyi tanıyor. Ancak biz Cihangir’i bilmiyoruz”

Metinser: “Geçtiğimiz yıl TOL’a kaybetmiştik, şimdi kazanmak istiyoruz”

En içten duygularla futbol camiasının yanında tüm İslam aleminin kurban Bayramını kutlayan Yenicami Kulüp Başkanı Hüseyin Metinser, Süper Kupa ile yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon ayni bir durumda Türk Ocağı’na 2-0 galipken, 3-2 mağlup olarak kupaya veda etmiştik. Ancak şimdi Cihangir karşısında iyi bir oyun ve skordan sonra kupayı kazanmak arzusundayız” dedi. Kazanmak için tüm çalışmaları yaptıklarının altını çizen Metinser, “Yenicami takımının bu maçta ki tek olumsuz yönü, takımın biliniyor olması, Cihangir’in ise şu ana kadar nasıl bir takım olduğunu henüz göremedik” dedi.

“Zihni’nin dışında tüm takım hazır”

Göztepe’den özel izinle takıma katılan Zihni Temelci’nin sakatlığı devam ettiğini belirten Yenicami Kulüp Başkanı Hüseyin Metinser, “Lig öncesi son hazırlık kampı olan İzmit Kartepe kampının 27 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceğini ve dönüşten iki hafta sonra ise Süper Kupa maçı oynayacaklarını” söyledi. Takım şu an hazır ve kamp sonrası daha da hazır olacak açıklaması yapan başkan Metinser, “Lige kupa ile başlamak istiyoruz” dedi.

KARAVEZİRLER: “KUPA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”… Cihangir Kulüp Başkanı Aytaç Karavezirler, “Yabancı arayışlarımız devam ediyor, o güne kadar bulur muyuz bilmem, ancak kupayı da kazanmak istiyoruz, onun için çalışıyoruz”

Karavezirler: “Yabancı arayışlarımız sürüyor, maça bulur muyuz bilmem”

Geçtiğimiz sezonun Kıbrıs Kupası Şampiyonu Cihangir Kulüp Başkanı Aytaç Karavezirler, “Takımını sezonu erken açmasına rağmen, henüz yabancı oyuncularının belli olmaması kendilerini düşündürdüğünü” söyledi. Karavezirler, gün dolayısı ile futbolcularının, teknik heyetinin, yönetim kurulunun ve tüm futbol camiasının Kurban Bayramı’nı kutlarken, “Herkese başta sağlık ve mutluluk getirmesini” diledi. Cihangir Kulüp Başkanı Aytaç Karavezirler, “Geçtiğimiz sezon Kıbrıs Kupası’nı kazanarak camia olarak iyi bir iş başardıklarını ve bu başarının devam etmesi için çok çalışmalarına rağmen, henüz yabancıların belirsizliği yüzünden arzulanan takımı kuramadıklarını” söyledi.

“Ankara Kızılcahamam kampı her şeyi belli edecek”

27 – 31 Ağustos tarihleri arasında takımın Ankara Kızılcahamam’da beş günlük kamp programı olduğunu ve bu beş günlük kamp çalışması boyunca yabancı oyuncu arayışlarının devam edeceğini belirten Cihangir Kulüp Başkanı Aytaç Karavezirler, “Kamp dönüşü her şeyin belli olacağını” söyledi. Karavezirler, “Camia olarak Süper Kupa’yı çok önemsediklerini, ancak rakip Yenicami’nin de gücünü bildiklerini, buna rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını” söyledi.

“Kamp dönüşü Erülkü ve Şenkayalar anı maçlarımız var”

Yenicami ile 14 Eylül tarihinde Girne Mete Adanır Stadı’nda “Süper Kupa” maçına çıkacaklarını belirten Cihangir Kulüp Başkanı Aytaç Karavezirler, “Ankara Kızılcahamam kampı sonrası Süper Kupa maçına kadar iki anı maçı daha oynayacaklarını” söyledi. Karavezirler, “Merhum Erülkü çifti için her yıl turnuva şeklinde organize ettikleri kupanın bu yıl Süper Kupa maçı nedeni ile 1 Eylül’de Küçük Kaymaklı ile anı maçı olarak oynayacaklarını, ayrıca Ali Şenkayalar için Doğan Türk Birliği ile oynayacakları anı maçının da 5 Eylül’de oynayacaklarını” söyledi.