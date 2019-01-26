Kupa heyecanı başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası’nda 2018 – 2019 sezonu heyecanı bugün ve yarın oynanacak olan 16 karşılaşma ile başlayacak. Geçtiğimiz sezon Cihangir’in önemli bir başarı sağlayarak tarihinde ilk kez uzandığı kupa mücadelesinin bu yıl 58’incisi oynanacak.

58’inci kez oynanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) 1955-56 sezonunda bu yana düzenlediği, bir dönem Federasyon Kupası adı altında da oynanan kupa mücadelesinin heyecanı bu yıl da yaşanacak. Kupa bu yıl 58’inci kez oynanacak. 11 Mayıs 2018 tarihinde Cihangir ile Mağusa Türk Gücü’nün karşı karşıya geldiği son finalde gülen taraf 3-1’lik skorla Cihangir olmuş, Mesarya ekibi tarihinde ilk defa bu kupada şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

En fazla kazanan Çetinkaya

57 kez oynanan Kıbrıs Kupası mücadelesinin tarihine bakıldığında bu kupayı en fazla kazanan takım Çetinkaya Türk Spor Kulübü. Sarı kırmızılı ekip kupa tarihinde 17 kez şampiyonluğa ulaşarak açık ara ilk sırada yer alıyor. En çok kazananlar sıralamasına bakıldığında Çetinkaya’nın ardından bu sezon yeniden Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Gönyeli 8 şampiyonlukla ikinci sırada yer alıyor.

12 farklı takım kazandı

57 sezondur oynanan Kıbrıs Kupası’nda ise 12 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupanın son şampiyonu Cihangir, 12’inci takım olarak kayıtlara geçti. Kupayı daha önce kazanan ekipler Çetinkaya, Gönyeli, Küçük Kaymaklı, Yenicami, Mağusa Türk Gücü, Türk Ocağı, Lefke, Doğan Türk Birliği, Gençlik Gücü, Yalova, Binatlı ve Cihangir. Kupayı kazanan ekipler şöyle:

TAKIM ŞAMPİYONLUK

Çetinkaya 17 kez

Gönyeli 8 kez

K.Kaymaklı 7 kez

Yenicami 7 kez

MTG 5 kez

Türk Ocağı 5 kez

Lefke 2 kez

Doğan TB 2 kez

G.Gücü 1 kez

Yalova 1 kez

Binatlı 1 kez

Cihangir 1 kez