Kupa Esentepe ve DAÜ’nün

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Federasyon Kupası’nda şampiyonlar kadınlarda Esentepe Yetenek Avcıları, erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan finallerde Esentepe rakibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni 33-29, DAÜ rakibi UKÜ’yü 30-27 yenerek kupaya uzandı.

Esentepe – YDÜ: 33-29

Federasyon Kupası’nda ilk final kadınlarda oynandı. Esentepe Yetenek Avcıları rakibi YDÜ’yü ilk yarısını 17-11 önde tamamladığı maçfa 33-29 mağlup ederek kupaya uzandı. Esentepe’de 17 golle oynayan Kitra Kelmendi maçın en skorer ismi oldu. YDÜ’den 7 golle oynayan Cansın İskender takımının en golcü ismi olarak kayıtlara geçti.

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Murat Özyay, Halim Güdenoğlu

ESENTEPE YET. AV: Albuena Basha (8), Kitra Kelmendi (17), Meryem Göküş, Ayşegül Maho (2), Nazlı Kerküklü, Naciye Erdoğan, Sevgi Şengün (2), Şerife Eğri (3), Latife Akıncı (1), İvana Ermemiş, Sinem Şengül

YDÜ: Özlem Balabanbaş, Havva Bolat (5), Aysu Manecioğlu (3), Emine Doğangün, Hicran Demir, Şebnem Hızlıer, Cansın İskender (7), Dilem Soygür, Büşra Yıldız, Büşra Karabıyıkoğlu (4), Sibel Haraç (4), İrem Çeler, Tijana Petkoviç (6), Çağla Özenen, Gönül Demirel, Merve Haliloğlu

DAÜ – UKÜ: 30-27

Erkekler Federasyon Kupası finalinde ise DAÜ rakibi UKÜ’ye üstünlük kurarak kupaya uzandı. DAÜ ilk yarısını 14-11 önde tamamladığı karşılaşma sonunda 30-27 galip gelerek kupayı kazandı. DAÜ’den 12 golle oynayan Özden Demiralp karşılaşmanın en skorer ismi oldu. UKÜ’de Ahmet Şanverdi 10 golle takımının en skorer ismi olarak finali tamamladı.

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Ender Öztunca, Ülviye Beşe

DAÜ: Andrii Matiuk (7), Hüseyin Öztürk, Celil Koratürk, Özgün Aydıntan, Abdullah Sharqawi, Öner Oklu, Burak Katip, Mustafa Karahasan (2), Mehmet Karlıtaş, Ahmet Evlat, Samet Kösetürk (4), Salih Elibol (3), Oleksiy Andrusenko (2), Özden Demiralp (12), Ahmet Beyaz, İbrahim Güngör

UKÜ: Gürkan Birer, Ahmet Şanverdi (10), Görkem Nurdal (1), Cihan Ö. Talaş, Berkem Nurdal (1), Tuğberk Yiğitcan (2), Muhammad Owda, Alp İnan (4), Yasin Çamlı, Batıhan Kurtbey, Şemsi Yıldırım, Murat Pek, Sezer Saymaz, Mert Adlım, Kağan Erdim (7), Şahin Kopça (2)