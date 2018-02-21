Kupa Çamlık ve YDÜ’nün

Kadınlarda Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 3-1 mağlup eden Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor ile erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 3-2 yenen Yakın Doğu Üniversitesi kupayı kazanan taraf oldu

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen ve bu yıl 7’ncisi oynanan Rauf Raif Denktaş Kupası’nda şampiyonlar belli oldu. Kadınlarda Gazi Mağusa Çamlık Spor, erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi kupaya uzanan taraf oldu.

Kadınlarda Çamlık üstünlüğü

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan ilk final mücadelesinde Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor ile Lefke Avrupa Üniversitesi karşı karşıya geldi. Özellikle son periyodu büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibine 3-1’lik üstünlük kuran Çamlık Spor kupayı kazanan taraf oldu. Geçtiğimiz yıl finalde mağlup olan Çamlık, bir yıl sonra kupaya uzandı.

Çekişmeli maç YDÜ’nün

Erkekler finali ise büyük çekişmeye sahne oldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan mücadelede kazananı uzatma seti belirledi. Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 3-2’lik skorla YDÜ kazanarak kupayı havaya kaldırdı.