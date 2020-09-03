Künyesiz sitelere erişim engeli

GündemKıbrıs ve Ada Basını internet gazetelerine künyeleri olmamasından dolayı BTHK tarafından erişim engeli getirildi.

BTHK Başkanı Kadri Bürüncük YENİDÜZEN'e erişim engeliyle ilgili bilgi verdi.

Bürüncük, kendilerinin mahkeme kararı olmadan sadece künye gerekçesiyle erişim engeli verebileceklerini ifade ederek, söz konusu siteler için künyenin olmamasından dolayı erişim engeli kararı aldıklarını açıkladı.

Bürüncük söz konusu kararın şikayet sonrası aldındığını kayderek, iki iş günü içerisinde mahkeme kararı getirilmediği durumda sitelerin tekrardan açılacağını belirtti.