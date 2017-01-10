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Kunt yaşama tutunma mücadelesi veriyor

Kunt yaşama tutunma mücadelesi veriyor

Engin Kunt'un yoğun bakımda tedavisi sürüyor

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Larnaka'da ciddi bir trafik kazası geçiren İnşaat Mühendisi Engin Ömer Kunt, Larnaka Hastanesi'nde yaşama tutunma mücadelesi veriyor.
Kunt, 10 gündür Larnaka Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.
Akciğerlerde enfeksiyon gelişen Kunt'un hafta sonu uyandırıldığı, ancak, yeniden oksijen desteğine ihtiyaç duyduğu için bir süre daha tedavisinin uyutularak devam edilmesi yönünde karar verildiği öğrenildi.
Kunt'a akciğerlerinde gelişen iltihabın geriletilmesi için antibiyotik tedavisi de uygulanırken, sağlık durumunda hayati tehlike az olmakla birlikte, kritik sürecin tamamlanmadığı bilgisi de verildi.

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