Kunt: “Toparlanmış gibi görünüyoruz”

Larnaka'da geçirdiği feci kazanın ardından yoğun bakımda tedavi gören mühendis, emekli bürokrat Engin Ömer Kunt sosyal medya hesabından mesaj yolladı. Mesajında ailesi ile fotoğraf paylaşan, zor günleri geride bıraktığını söyleyen Kunt iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etti. İşte Kunt’un mesajı:

“Yeni yılın ilk günü Güney Kıbrıs'ta geçirdiğimiz trafik kazasından sonra çok yoğun sağlık problemleri ve sonrasında yine çok yoğun, uzun süreli ve meşakkatli tedavi süreci sonrası toparlanmış gibi görünüyoruz. Bugün kızım eşim ve oğlumun sürpriz ziyaretinde eşimin ve kızımın doğum günlerini de mütevazı bir şekilde kutlama fırsatını değerlendirdik. Yaşanan bu uzun ve zor süreçte sizlere bu sayfamdan seslenemedim, ancak şimdilerde kızımın da yardımları ile yorum, mesaj ve geçmiş iletilerinize bakabileceğimi ümit ediyorum. Bu talihsiz süreçte bizi düşünen, yanımızda olan, olamayan, tanıyan tanımayan, iyi dileklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler.

(buradan yorum ve mesajlarınıza yanıt vermekte mutlaka ki gecikeceğiz, kızımın da desteğiyle bu eksikliği kapatacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz, biz iyiyiz!”