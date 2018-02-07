KUNDAKLAMADA 4 TUTUKLU

Polis, geçtiğimiz akşam Lefkoşa’da kundaklanan araçla ilgili 4 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde Başak Sokak üzerinde park halinde bulunan ve Serhan Çakır’a ait olan JB 001 plakalı aracın geçtiğimiz akşam yakılarak hasara uğratılması meselesiyle ilgili yürütülen soruşturmada M.A.(E-19), S.A. (E-43), M.N.A. (E-18) ve S.B.(E-43) tutuklandı.

GÜZELYURT ORMAN DAİRESİ’NDE GÖREVLİ BİR YETKİLİ DARP EDİLDİ… DARBIN GEREKÇESİ AĞAÇ KESİM İHBARI

Öte yandan, dün Güzelyurt Orman Dairesi’nde görevli bir yetkili darp edildi, ölüm tehdidi aldı.

Çamlıbel’de meydana gelen olayda, C.K.(E-24) izinsiz odun kestiğini polise ihbar ettiği gerekçesiyle söz konusu yetkiliyi darp etti, bu kişiye ölüm tehdidinde bulundu.