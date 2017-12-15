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Kundaklamada 2 tutuklu

Kundaklamada 2 tutuklu

Mağusa'da “Big Boss” isimli işyerini kundaklayan ve iş yeri içerisinde bulunan Ali Rezay Rasekh’in ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 kişi tutuklandı...

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Mağusa'da 11 Aralık tarihinde “Big Boss” isimli iş yeri ile iş yerinin eski işletmecisi olan Mehmet Cenk Serim'in aracını eş zamanlı olarak  kundaklayan ve iş yeri içerisinde bulunan İran vatandaşı 65 yaşındaki Ali Rezay Rasekh’in yanarak ölümüne neden olduğu iddia edilen 2 kişi  tutuklandı. Kundaklama ve cinayet meselesini soruşturmak üzere oluşturulan özel ekip incelediği kamera görüntüleri ve GSM baz istasyonları dökümlerinden yola çıkarak dün gün boyu Girne ve Demirhan bölgelerinde  operasyonlar düzenledi. Özel ekip düzenlediği operasyonlar sonucunda ise şüpheli gördüğü bir çok kişiyi Girne Polis Müdürlüğünde ve Demirhan Karakolunda sorgulandı. Girne Polis Müdürlüğünde sorgulanan bir çok kişiden 2'sinin tutuklandığı öğrenilirken tutuklu sayısının artması bekleniyor. Zanlıların bugün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılması bekleniyor. Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişinin ise yurtdışına kaçtığı öğrenildi.

 

 

 

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