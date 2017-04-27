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Kundaklamada 2 sanığa toplam 16 yıl

Kundaklamada 2 sanığa toplam 16 yıl

Özmerhan Finans' ateşe vererek kundaklayan sanıklar Evren Baysal 9 yıl ve Adem Bağlars 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Lefkoşa'da 19 Şubat 2016'da Ömer Arhun'un sahibi olduğu Özmerhan Finans' ateşe vererek kundaklayan sanıklar Evren Baysal 9 yıl ve Adem Bağlars 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanık Evren Baysal' kundakçılık başta olmak üzere 6 davadan, Adem Bağlars'ı da 5 davadan suçlu buldu.

FOTOĞRAF DİDEM MENTEŞ

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