Kundaklamada 2 sanığa toplam 16 yıl
Özmerhan Finans' ateşe vererek kundaklayan sanıklar Evren Baysal 9 yıl ve Adem Bağlars 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Lefkoşa'da 19 Şubat 2016'da Ömer Arhun'un sahibi olduğu Özmerhan Finans' ateşe vererek kundaklayan sanıklar Evren Baysal 9 yıl ve Adem Bağlars 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, sanık Evren Baysal' kundakçılık başta olmak üzere 6 davadan, Adem Bağlars'ı da 5 davadan suçlu buldu.
FOTOĞRAF DİDEM MENTEŞ
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