Kundaklama zanlısı tutuklandı

“Marmara Kebap” isimli işyerinin dün sabah karşı kundaklanması ile ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı kundaklama olaylıyla ilgili aranan zanlı F.D.’nin (E-31) tespit edilerek tutuklandığını bildirdi. İş yerinden çalınan dizüstü bilgisayar da. F.D.’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

Fotoğraf Ayşe Güler