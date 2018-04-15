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Kundaklama zanlısı tutuklandı

Kundaklama zanlısı tutuklandı

 “Marmara Kebap” isimli işyerinin dün sabah karşı kundaklanması ile ilgili bir kişi tutuklandı.

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 “Marmara Kebap” isimli işyerinin dün sabah karşı kundaklanması ile ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı kundaklama olaylıyla ilgili aranan zanlı F.D.’nin (E-31) tespit edilerek tutuklandığını bildirdi. İş yerinden çalınan dizüstü bilgisayar da. F.D.’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

 

Fotoğraf Ayşe Güler

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