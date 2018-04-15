Kundaklama zanlısı tutuklandı
“Marmara Kebap” isimli işyerinin dün sabah karşı kundaklanması ile ilgili bir kişi tutuklandı.
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“Marmara Kebap” isimli işyerinin dün sabah karşı kundaklanması ile ilgili bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı kundaklama olaylıyla ilgili aranan zanlı F.D.’nin (E-31) tespit edilerek tutuklandığını bildirdi. İş yerinden çalınan dizüstü bilgisayar da. F.D.’nin tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.
Fotoğraf Ayşe Güler
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Etiketler : marmara kebap, kundaklama
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