‘Kundaklama’ şüphesi

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından mühürlendiği günün akşamı karavan yangını ile yeni bir tartışmaya neden olan Salamis Kamping Alanı’nda dün tansiyon hiç düşmedi. Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve üç kişiye ait karavan gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangınla, küle döndü.

Devrim DEMİR

Salamis Kamping Alanı’nda önceki gece yarısı çıkan yangın bölgede korku dolu anlara neden oldu. Yüzlerce kişinin yaşadığı bölgede yükselen alevlere karavancılar ve bölgeden takviye gelen üç itfaiye aracı müdahale etti.

Yanan karavanlar ‘kundaklama’ tartışmasını da gündeme taşıdı.

Polis, yanan karavanların olduğu bölgede geniş çaplı soruşturma başlatırken, görgü tanıkları dün Mağusa Polis Müdürlüğünde ifade verdi.

Yangını duyan ve bölgede karavanı bulunan onlarca kişi gece yarısı yollar düştü, bölgede dün gün boyu gerginlik vardı.

‘Kiralık araçla gelen bir kişi içeriye atladı’ iddiası

Yangın sonrası ayaklanan karavancılar, yangının bilinçli çıkarıldığını polisin taraflı davrandığını iddia etti.

YENİDÜZEN’e konuşan görgü tanıkları ise bölgeye kiralık araçla gelen bir kişinin kilitli kapıdan atlayarak içeriye girdiğini ortalığı ateşe vererek olay yerinden koşarak kaçtığını iddia etti.

Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Kıb-Tek Mağusa Bölge Amiri Yücel Özgenel ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu YENİDÜZEN’e bölgedeki çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.





Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar:

“Yakıcı madde döküldüğü belli”

Bir televizyon programına katılan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, yangının önce kendi karavanında başladığını bazı yanıcı maddelerin döküldüğünü polisin soruşturmasını gizlilikle yürüttüğünü söyledi. Zurnacılar, kaçak yapılaşmanın bölgede uzun zamandır ciddi sorunlar doğurduğuna işaret etti.

Karavanı yanan Zurnacılar, “Yanan evlerin üzerine yakıcı bir maddenin döküldüğü belli. Polis, soruşturmasını gizlilik içerisinde sürdürüyor. Bu konuda açıklama yapmamız pek doğru olmaz” dedi.

“Belediye personeli darp edildi”

Mühürleme olayının ardından, kamp alanında kalmaya devam edildiğini ifade eden Zurnacılar, konunun yargıda olduğunu yangın sırasında belediye personelinin de karavancılar tarafından darp edildiğini iddia etti. Kapıların kırıldığını ifade eden Zurnacılar, diğer kurumları da göreve çağırdı.

“Kundaklama olayını kabul etmem”

Yangın olayının oldukça üzücü olduğunu ifade eden Zurnacılar, şahsına çok iftira atıldığını son yaşanan gelişmeler sonrası ‘Kundaklama’ suçlamasının kesinlikle kabul edilebilir bir suçlama olmadığını ifade etti.

Yanan karavanına üzülmediğini ancak, bakla karavanaların ciddi zarar görmesine çok üzüldüğünü ifade eden Zurnacılar,” İki ay önce bölgeden karavanımı almak istemiştim. Bölgede devamlı kaldığını tespit ettiğimiz 4 aile var, yapılaşma arttıkça nüfusta arttı. Burası kaçak bir köy oldu, çarpık yapılaşma devlet eliyle giderilmesi lazım biz belediye olarak yetkilerimizi kullandık” dedi.

Polis soruşturması devam ediyor…

Salamis Kamping Alanı’nda meydana gelen yangın sonrası polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, karavan alanında güvenlik kamerası olmadığı için soruşturmasını çevrede bulunan güvenlik kamera görüntüleri ile sürdürüyor.

Olayın soruşturması sürerken, polis henüz tutuklama yapmadı.

Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal:

“Ortamın durulmasını bekliyoruz”

YENİDÜZEN’e konuşan Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Salamis Kamping Alanı’nda yaşanan son gelişmelerden sonra ortamın durulmasını beklediklerini söyledi. Bölgede yaşananlarla ilgili İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a bilgi vereceklerini kaydeden Serpal, “Olayın yangın mı yoksa sabotaj mı olduğu netleştikten sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ortada netleşen bir durum yok, polisin bilgilerini bekliyoruz” dedi.

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu:

“Kaymakamlık ve Belediye görevini yapsın”

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, 1991 yılından bugüne Salamis Kamping Alanı’nda hiçbir şey yapılmadığını, bölgenin 2003 yılında ‘Özel bölge’ ilan edildiğini kaydetti.

Karzaoğlu, Orman Dairesi olarak Belediye ve Kaymakamlığın görevlerini yapmalarını beklediklerini söyleyerek,” Şimdi sorulan sorulara önce Belediye ve Kaymakamlık cevap versin. Görevlerini yapsınlar” şeklinde konuştu.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amiri Yücel Özgenel

“Elektriği kesmedik”

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amiri Yücel Özgenel, bölgede elektriğin kesilmesinin söz konusu olmadığını, yangın nedeniyle tedbir amaçlı kesildiğini söyledi. Bölgede yapılan incelemede tesisatların düzgün olmadığını ifade eden Özgenel, “Tesisatlar kullanıma uygun olduğu takdirde bölgeye elektrik yeniden verilecek” dedi.

Karavancılar ve görgü tanıkları ne dedi?

Su Elyeli: “Öleceğim diye çok korktum”

Karavan bölgesinde hem sabah hem de gece yarısı yaşanan gelişmelerden dolayı çocuklarda korku dolu anlara şahit oldu. Yanan karavanlara yakın başka bir karavanda ailesi ile kalan 11 yaşındaki Su Elyeli’nin gözünde yaş durmadı.

Yangın sonrası büyük panik yaşadığını anlatan Elyeli, “Belediye Başkanı bizi susuz bıraktı, akşam yangın çıktı birçok yer hasar gördü ormanda ağaç kokusu alırken, duman soluyoruz. Elektrik kulübesi yanında çıkan yangın sonrası hepimiz ölebilirdik, tüp patladı ben çok korktum. Herkes bütün gece sokaklarda korktu kapılar zincirliydi, itfaiye içeriye giremedi ambulans dakikalarca sirenleri ile kapıda kaldı. Burada çok kötü olaylar gördük, polisler buradaki insanlara vurdu, yaşlı insanlar var burada. Uykumdan uyandım ilk defa öleceğim diye titrerdim” ifadelerini kullandı.

Adem Dağlı: “Devlet nerede?”

Salamis Kamping Alanı’nda karavanı bulunan ve önceki gece yarısı yangın haberini alır almaz yollara düştüğünü anlatan Adem Dağlı, “Gece yarısı karavanlar yanıyor diye telefon geldi. 90 yaşındaki annemi evde bırakarak son sürat yola düştüm. Şeker hastası, kronik hastalığım olan bir insanım zaten stresli bir gün geçirdik, bumu bize reva görülen? Biz Belediye veya çevreye ne gibi zarar vermiş olabiliriz ki bu düşmanlığı kazandık? Devlet bu olanlara daha ne kadar seyirci kalabilecek?” şeklinde konuştu.

Adem Dağlı: Gece bana telefon geldi karavanlar yanıyor diye. 90 yaşında annemi evde bırakarak dörtlüleri yakarak geldim. Şeker hastası bir insanım bunu bize nasıl reva gördüler? Devlet bu insanlara dur diyemiyor mu?

Emine Lokmanoğlu (Görgü tanığı): “Ömrüm gitti bağırmaktan”

Kalp hastası eşi ile birlikte bölgede karavanı bulunan Emine Lokmanoğlu, karavanlar arasında kaçan birini gördüğünü koyu renk bir araba ile kaçtığını iddia etti.

Lokmanoğlu yangın sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Saat gece 00.30 gibi ses duydum, zaten gündüzden telaşımız vardı yaşananlardan dolayı. Dışarı çıktığımda alevleri, kıvılcımları gördüm çığlık atmaya başladım. Yola doğru koştuğumda bir araba koyu renk duruyordu, kapılarını duydum kapandı ve kaçtılar. Kapılar zincirle kilitli ne polis, ne belediye adamları hiç kimse yok. Ömrüm gitti bağırmaktan. Aylardır burada bir sürü eziyet çektik. Biz buraya gece konducu olarak gelmedik, belediyede kaymakamlıkta yardım etti. Bize yaşatılan korku bir an önce ortaya çıksın” dedi.

Berna Baturalp: “Zurnacılar herkesi arkasından bıçakladı”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın daha önce yönetimde de olduğunu ifade eden Berna Baturalp, Zurnacılar’ın daha önce karavancıların yanında olduğunu kaydetti. Baturalp, “Çıkarı nedir Zurnacılar’ın başkan olunca bu kadar çok değişti? Zurnacılar, herkesi arkasından bıçakladı” dedi.

Nevin Otcuoğlu (Kamp-Der Genel Sekreteri): “Çok üzgünüz”

Kamp-Der Genel Sekreteri Nevin Otçuoğlu, böyle bir olayın yaşanacağını tahmin ettiğini, yangının Zurnacılar’ın karavanında değil başka bir karavanda çıktığını oraya da sıçradığını kaydetti.

Otçuoğlu, “Çok üzgünüz, telli alan içinde polis ve belediye tarafından zincire vurulmuş esirler gibi burada kalırken kendi kendimizi nasıl ateşe verelim İki trafo merkezinin olduğu yerde biz nasıl kasten bu suçu işleriz bizim çocuklarımız yok mu? Biz kendisi ile defalarca iletişim kurmaya çalıştık, bizi kapısından kovmaktan beter etti” dedi.

Gül Arslan: “Bu bir oyundur”

Yaşananların bir oyun olduğunu öne süren Gül Arslan, bölgede yaşayanların temiz insanlar olduğunu ne çevreye ne de birine zarar verme karakterine sahip olmadıklarını söylediler. Arslan, “Burada herkes aile gibi akşam yaşadığımız olay bizi çok gerdi. Gündüz yaşananlar zaten yeterince herkesi üzdü. Zamanında burada bize en büyük desteği Zurnacılar verdi. Bu bir oyundur” sözlerini kullandı.

Çetin Esendağ: “Yapanlar ortaya çıksın”

Gece geç saatlerde bölgede yabancı şahısların olduğunu iddia eden Çetin Esendağ, “Akşam geç saatlere kadar karavanda arkadaşımla oturuyordum. El feneri ile gezen birini gördüm, kalktım kim olduğunu merak ettim. Sorduk kimsin diye kapı arıyorum çıkmak için dedi. Ben eski bir polis emeklisi olarak akşam yabancı kişiler buraya girdi ve bu işi yaptı. 30 senedir çıkmayan yangın dün nasıl çıktı? Her yer kilitli buraya nasıl girildi bunun ortaya çıkmasını isteriz” dedi.

Sevgül Yalın (Görgü tanığı): “Polise her şeyi anlattım”

Yangının çıkarıldığı saatlerde her şeye şahit olduğunu ifade eden Sevgül Yalın, kiralık bir aracın bölgede gezdiğini gördüğünü söyledi. Yalın, karavan bölgesinde herkesin birbirini tanıdığını ifade ederek, “Karavanım denize bakar gece geç saatlerde kiralık bir araç göze batacak şekilde iki üç kez geçti. Burada herkes birbirini tanıyor, dün yaşananlardan sonra her yere kilit vuruldu. Araba geri döndü zabıtaların durduğu yerde arabadan iki kişi indi, içeri geri girdim. Yatmadan çığlıklarla geri kalktım dışarı çıktığımda alevleri gördüm. Zabıtalar nerede diye bağırmaya başladım, kilitliydik ne giriş ne çıkış var… İtfaiye geldi, kapıyı açamıyorlar anahtar yok diye dakikalarca sirenler bağırdı, eşim ve birkaç kişi vurarak kapıyı kırdılar itfaiye içeri öyle girdi. Polise her şeyi anlattım” dedi.

Yusuf Volkan: “Büyük bir facia olabilirdi”

Yataklarından çığlıklarla uyandıklarını ifade eden Yusuf Volkan, bölgede iki kişinin görüldüğünü ancak henüz tespit edilmediklerini söyledi. Volkan, “Gece yarısı yangına koştuk, iki kişi görüldü ama kim olduğu henüz tespit edilmedi. İtfaiye çağırdık, çok erken geldiler yardım ettik rüzgâr olsaydı büyük bir facia olacaktı” ifadelerini kullandı.

Ahmet Soyuarap: “Zurnacılar bu karavanı bilerek yaktırdı”

Çığlıklara uyanarak sokağa çıktıklarında alevleri gökyüzünde gördüklerini kaydeden Ahmet Soyuarap, “Gece yarısı uyurduk komşuların bağırması ile uyandık alevler gökyüzündeydi sağ olsun itfaiye ekibi can kaybı olmadan müdahale etti Zurnacılar bu karavanı bilerek yaktırdı” iddiasında bulundu.