‘KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ’… YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre polis, bölgede birçok noktada bulunan kamera görüntülerini detaylı incelemeye aldı. Bazı görüntülerde birkaç kişi tespit edilirken, polis ‘kundaklama’ şüphesi üzerinde duruyor.

BORAT: “GEREĞİ YAPILSIN”… Yüzlerce balyası küle dönen Erkan Borat, “Güzelyurt polisinin gereğini yapmasını bekliyorum, inanıyorum ki bu işi yapan veya yaptıranlar polisin çabası ile bulunacak.”

Devrim DEMİR

Güneşköy’de ağıllar bölgesinde 3 Mart tarihinde sabaha yakın Erkan Borat’a ait arazide çıkan yangında 900 kare, 100’e yakın yuvarlak balya küle döndü.

Gece yarısı kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından üzerlerine yanıcı madde dökülerek yakıldığından şüphelenilen balya yangını dün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

Ağıllar bölgesinde aileleri ile birlikte kalan işçiler, gece yarısı alevlere uyandı.

Bölgede yaşayanlar korku dolu anlar yaşadı. Üç itfaiye aracının müdahale ettiği yangın dün öğle saatlerinde kontrol altına alınırken, ekipler bölgede kalarak soğutma işlemlerine devam etti.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube ekipleri, yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Binlerce lira zarara uğratılan balyaların sahibi Erkan Borat, YENİDÜZEN’e konuştu.

Borat: “Stok olmasa hayvanlarım aç kalacaktı”

Erkan Borat, arazisinde çıkan yangın haberini 3 Mart tarihinde sabaha karşı saat 02.40 sıralarında damadının kendisini araması ile öğrendiğini anlattı.

Borat, arazide çıkan yangın haberini alır almaz ağıllar bölgesine gittiğini işçilerinin de müdahale ettiği yangında üç itfaiye aracı ve personelin yangını söndürmeye çalıştığını söyledi.

Yangında küle dönen 900 kare balyanın her birinin 400 kilogramağırlığında olduğunu ifade eden Borat, “900 kare balya ile beraber, 100’e yakın ağırlıkları 180 kilogram olan yuvarlak balyalar da yandı. Kabaca yapılan ilk hesaplamalara göre, zararım 120 bin TL civarında. Geçen yıldan stoklarımız vardı, yoksa hayvanlarım aç kalacaktı. Hayvancılar Birliği Başkanı ve birlikteki birçok arkadaş takviye için aradı, stoklarım olduğu için teşekkür ettim” dedi.

“Gereğinin yapılmasını bekliyorum”

Yüzlerce balyasının gözleri önünde küle döndüğünü anlatan Erkan Bolat, Güzelyurt Adli Şube ekiplerinin detaylı araştırma başlattıklarını, kendisinin de ifadesine başvurduklarını konuyla ilgili gerekli ifadeyi verdiğini söyledi.

Polisten beklentisinin olayın bir an önce aydınlanması olduğunu ifade eden Borat, bölgede bulunan kamera görüntülerinin incelenmek üzere polis tarafından alındığını kaydetti.

Balyalarının üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığından şüphelenildiğini ifade eden Borat, “Balyalar mevsim gereği tutuşma olması mümkün olmayan bir zamanda. Sigarayla veya kâğıtla tutuşacak bir şey değil, yüzlerce balyanın üzerine yanıcı madde döküldü ve yakıldı. Güzelyurt Polisinin gereğini yapmasını bekliyorum, inanıyorum ki bu işi yapan veya yaptıranlar polisin çabası ile bulunacak.”

Kamera görüntüleri mercek altında…

YENİDÜZEN’in edindiği bilgide polis, bölgede birçok noktada bulunan kamera görüntülerini detaylı incelemeye aldı. Borat’ın arazisine yakın kamera noktasında uzaktan birkaç kişinin tespiti için çalışma yapıldığı öğrenilirken, polis ‘Kundaklama’ şüphesi üzerinde duruyor.

Güzelyurt Adli Şube polisi çıkan yangınla ilgili birçok kişinin ifadesine başvurdu.

İtfaiye ekipleri olay yerindeydi…

Yangın kontrol altına alınana kadar bölgeden ayrılmayan Güzelyurt İtfaiye Personeli, dün öğle saatlerine kadar alevlerin kontrol altına alınması için soğutma işlemlerine devam etti. 3 Mart sabaha yakın ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye personeli, yangının sıçramaması için gerekli tedbirleri aldı.

Güneşköy’de Erkan Borat’a ait bin adet balya yanıcı madde dökülerek küle döndüY

İtafiye ekipleri yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra bölgede detaylı inceleme yaptı