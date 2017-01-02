"KUMYALI’DA NOEL YAĞMASI"

Dayanışma, Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan Kumyalı’daki 564 dönümlük arazinin kiralanmasını durdurmasını istedi.

Dayanışma’dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu arazinin Karpaz Bölgesi Emirnamesi ve Ülkesel Fizik Plan kapsamında koruma altına alınmış inşaat yapılamayacak alanlar olduğuna dikkat çekilerek, diğer yandan arazinin biyolojik çeşitliliğin en üst seviyede olduğu habitatları barındırdığı belirtildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Yeni yıla girerken hükümet destekli yağma faaliyetleri devam ediyor. Kumyalı köyü sahil şeridi ve ormanlık arazilerini içeren 564 dönümlük arazi özel bir şahsa Turizm Bakanlığı tarafından kiralanmıştır. Bu araziler Karpaz Bölgesi Emirnamesi ve Ülkesel Fizik Plan kapsamında koruma altına alınmış, inşaat faaliyeti yapılamayacak alanlar olmakla beraber farklı ekolojik alanların da arakesiti olduğundan biyolojik çeşitliliğin en üst seviyede olduğu habitatları barındırmaktadır. Kıyıların, aküferlerin ve ormanlık alanların beslediği zengin flora ve faunası ile Kıbrıs coğrafyasının nadir özgün doğal alanlarından biri konumundaki Kumyalı’nın ormanlık alanlarına yapılmak istenen “Noel Baba Tatil” köyü, dağıtılacak rantlarla Bakanlar Kurulu’ndan 49 yıllığına kiralama karar çıkarılarak oldu bittiye getirilmek istenmektedir. Cittaslow ağına dahil olan Mehmetçik Belediyesi sınırları içinde bulunan Kumyalı köyünde kitlesel turizme alternatif olanakların geliştirilmesi ve planlanması gerekirken Turizm Bakanlığı’nın ormanlık arazileri kitlesel turizm amaçlı kiralama kararı kabul edilemez.

Emirname ve ‘Çevre Koruma Yasası’ altında, ormana zarar verecek inşaat faaliyeti yapılması yasak ve imara kapalı bölge konumundaki bu alana söz konusu tatil köyü projesinin başlatılması durumunda tüm yasal yollara başvurulması yanında diğer eylem biçimleri ile biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların koruması yolunda her türlü ekolojik yağmaya karşı mücadele edeceğimizi bildirir Turizm Bakanlığı’nın kiralama kararının ivedilikle iptal edilmesini talep ederiz.