Kumyalı'da felaketin eşiğinden dönüldü

Kumyalı’da dün gece 00.05 sıralarında Fahri Sesli isimli şahısın, evinin oturma odasında kanepede uyumaya çalıştığı sırada elindeki sönmemiş sigaranın kanepeye temas etmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.



Çıkan yangın sonucu oturma odasında yerde bulunan şilte, kanepe, battaniye, yorgan tamamen yandı.



Fahri Sesli, dumandan rahatsızlanarak Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı ve yapılan tedavisinden sonra taburcu edildi.

Mide ağrısı nedeniyle yoğun bakıma alındı



Polis bülteninde ayrıca, Mağusa’da bir öğrenci yurdunda kalan Aynur Ceran (K-18)’ın dün, mide ağrısı nedeniyle kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.