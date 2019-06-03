Kumyalı'da çirkin saldırı

Kumyalı köyü su deposu, kimliği meçhul kişi veya kişilerin saldırısına uğradı, depo odasının kapısı kırıldı, elektrik aksamları çalındı, bölge bayramda susuz...

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, belediyeye bağlı Kumyalı köyünün su deposuna yapılan tahribat ve sirkat nedeniyle, bölgenin bayramda susuz kalacağını duyurdu.

Kumyalı su deposuna yapılan 'tahribat' ve 'sirkat' sonrası bölgedeki su akımının kesildiğini ifade eden Sarıçizmeli, arızanın giderilmesi ve sirkat edilen parçaların temininin bayram sonrası yapılabileceği için bölgede yaşayan vatandaşların suyu çok idareli kullanmaları çağrısında bulundu.



Kapı kırıldı, sirkat yapıldı...

Sarıçizmeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşlara suyu idareli kullanma çağrısında bulunurken, tüm bunları fotoğraflarla anlattı. Fotoğraflara yansıyan olayda, su deposunun kapısının kırıldığı, kimliği meçhul kişi veya kişilerce elektrik aksamlarının çalındığı, hasara uğratıldığı görüldü.

"Nereye geldik..."

Sarıçizmeli'nin bu paylaşımına yapılan birçok yorumda olay eleştirilirken, "Arabasının kontak anahtarını geceleyin üzerinden almayan bir toplumun çocuklarından nereye geldik" ifadeleri yer aldı...