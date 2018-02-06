Kumsal Parkı'nda farkındalık yaratılacak

Kumsal Park’ta yarın fiziksel aktiviteye yönelik farkındalık etkinliği düzenleniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Dans okulu ve Kıbrıs Türk Fiziksel Aktivite Derneği, Studio 21’in katkılarıyla çocuklarda fiziksel aktiviteye yönelik farkındalığı artırmak amaçlı etkinlik düzenliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 13.00’ de Kumsal Park’ ta düzenlenecek olan etkinlikte amaç halkı ve özellikle çocukları fiziksel aktiviteye yönlendirmek.

Son yıllarda artan teknolojik kullanımların çocukların gün içindeki fiziksel aktivitelerini azalttığını ve bunun da sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu belirtilen açıklamada, etkinliğe tüm halkın davetli olduğu kaydedildi.