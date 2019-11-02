Kumarhaneye 30 bin TL para cezası

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da Mart 2018-Haziran 2019 arasında gerekli önlemleri almayan ve 1 yıl boyunca 54 KKTC vatandaşının kumar oynamasına izin veren Royal Casino 10 ayrı davadan mahkûm oldu.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davada suçlu bulunan Royal Casino 30 bin TL para cezasına mahkûm edildi.

Yargıç Temay Sağer, ilgili kumarhanenin 1 yıl boyunca 54 KKTC vatandaşının kumar oynamasına izin verdiğine dikkati çekti.

Sağer, kumarhane yönetiminin 10 ayrı tarihte aynı suçu işlemesinin “kararda ağırlaştırıcı” sebep olduğunu kaydetti.

Bu suçun yasada 5 Bin Euro karşılığı Türk Lirası ve veya 2 yıl hapis cezası olduğuna değinen Sağer, hafifletici neden olarak mahkemeye sunulan konunun kumarhanenin tadilatta olduğu sürede bu suçun işlenmesi olduğuna işaret etti, bunun makul mazeret olarak değerlendirmediğine dikkati çekti.

Vatandaşa da hapislik ve veya para cezası var

Sağer, okuduğu kararda KKTC vatandaşlarının da yasaya göre kumarhaneye girmelerinin suç olduğuna dikkati çekti. Yasaya uymayan vatandaşların da bin Euro ve veya 2 yıla kadar hapislik cezasına mahkûm edilebildiğine vurgu yapan Sağer, gazino işletmecilerinin de vatandaşlarında yasaya uymaları gerektiğine değindi.