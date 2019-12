'KUMARHANELERE GİRİŞ' GERÇEĞİ

Devrim DEMİR

"KKTC vatandaşlarının" kumarhanelere girişinin yasak olmasına rağmen polis denetimlerinde bu yıl 1010 kişi tespit edildi, haklarında yasal işlem başlatıldı.

2015'te 967, 2016 yılında 839, 2017’de 864, 2018 yılında ise 1010 kişi hakkında ileri işleme gidildi.

2015-2019 yılları arasında polis raporlarına göre Lefkoşa, Mağusa, Girne ve İskele’de toplam 4 bin 714 kişi ileri işlemler için mahkemeye sevk edildi.

Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, casinolarda yüz tanımanın yanı sıra, kimlik kontrollerinin yapıldığını ayrıca casino girişlerinde bulunan resepsiyonlarda kayıtların yapıldığını ifade etti.

Sarıçiçek, bazı KKTC vatandaşlarının Türkiye veya Kıbrıs Cumhuriyeti kimlikleri ile kumarhanelere kolaylıkla giriş yaptığını söyledi.

Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, biri tadilatta olmakla beraber ada genelinde casino sayısının 34 olduğunu kaydetti. Casino İşletmecileri Birliği’ne Girne’de 22, Lefkoşa’da 4, Mağusa’da 3, İskele’de 1 ve Bafra’da 4 olmak üzere toplam 34 casino kayıtlı.

Kumarhane yasağından hangi yıl, kaç işlem yapıldı?

2015: 967

2016: 839

2017: 864

2018: 1010

5 yılda 4 bin 714 KKTC vatandaşı yakalandı

Yasak olmasına rağmen 2015-2019 tarihleri arasında polis denetimlerine yansıyan rakamlarda kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 4 bin 714 KKTC vatandaşı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa, Mağusa, Girne ve İskele’de gerçekleşen operasyonlar sonucu İskele’nin birinci sırada olması dikkat çekti.

İskele’de 5 yılda bin 683 KKTC vatandaşı yakalandı

Polis istatistiklerine göre, kumarhanelere yapılan operasyonlarda 01 Ocak 2015-23 Ekim 2019 tarihleri arasında İskele bölgesinde gerçekleşen denetimlerde bin 683 kişi yakalandı. İstatistiklerde, İskele’de 2015 yılında 358, 2016’da 267, 2017’de 307, 2018 yılında 353 ve 2019 yılı 23 Ekim tarihine kadar 398 kişi ileri işlem için mahkemeye sevk edildi.

Girne ve Mağusa’da 2 bin 716 kişi yakalandı

KKTC vatandaşlarının kumarhaneye girmesinin yasak olmasına rağmen Girne ve Mağusa’daki kumarhanelerde de yüzlerce kişi polis denetimlerinde tespit edildi.

Polis kayıtlarına göre 2015-2019 yılları arasında Mağusa’da bin 380 Girne’de ise bin 336 KKTC vatandaşı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yıllar geçti sayılar azalmadı

İncelenen istatistik verilerde, Mağusa’da bulunan 3 casinoda gerçekleşen denetimlerde 2015 yılında 156, 2016’da 324, 2017 yılında 292, 2018’de 389, 23 Ekim tarihine kadar ise 219 kişi tespit edildi.

Girne’de bulunan 22 casinoda gerçekleşen denetimlerde ise rakamlar hiç düşmedi. Yıllara göre gerçekleşen denetimlerde, 2015 yılında 303, 2016’da 217, 2017 yılında 217, 2018’de 264, 23 Ekim tarihine kadar ise 335 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Lefkoşa’da 4 casino 315 tutuklu

Polis denetimlerinde, Lefkoşa’da son beş yılda yakalanan kişi sayısı ise 315. 4 casinonun faaliyette olduğu Lefkoşa’da yıllara göre gerçekleşen denetimlerde 2015 yılında 150, 2016’da 31, 2017’de 48, 2018’de 28, 23 Ekim tarihine kadar sürede ise 58 kişi mahkemeye sevk edildi.

Sarıçiçek: “Birden fazla kimlik büyük sıkıntı”

YENİDÜZEN’e konuşan Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, casino giriş prosedürlerini anlattı, KKTC kimliği dışında vatandaşlığı bulunanların söz konusu kimlikleri ile kumarhanelere giriş yaptığını kaydetti.

Sarıçiçek, tüm girişlerde mutlaka kimlik kontrolünün yapıldığını kaydetti.

Casinolarda, yüz tanınma sisteminin yanı sıra kimlik ve girişlerde kayıtların tutulduğunu kaydeden Sarıçiçek, “Şuan KKTC’de sadece bir kimlik yok. Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin yanı sıra KKTC vatandaşlarının birçoğunun Kıbrıs kimliği de var” dedi.

Sarıçiçek, “Her casinoda mutlaka gerekli rutin kontroller her müşteri için uygulanır. Sektör hatası var mı mutlaka vardır, ancak birden çok kimlik ciddi sıkıntılar yaratmakta. KKTC vatandaşı olan bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimliği varsa ve girişte bunu görevliye temin ediyorsa girişini yasaklayamıyoruz “ dedi.

“Şans Oyunları Yasası değişmeli”

2009 yılında geçen Şans Oyunları Yasası’na da değinen Sarıçiçek, bu yasanın içeriğinin uygulandığını ancak birçok aksaklıklar yaşandığını ifade ederek özellikle vatandaşlık konularında birçok karmaşalık yaşandığını kaydetti.

Yasanın geçmesi ile yaşanan sıkıntıları Polis Genel Müdürlüğü ile de paylaştıklarına değinen Sarıçiçek, yasanın değişmesinin gerektiğini vurguladı.

Casino İşletmecileri Birliği Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek, “Polisin denetimlerini her an yapabilmekte. Sürekli ve rutin kontroller her hafta yapılmakta. Polis de denetimlerde birçok ciddi sıkıntı ile karşı karşıya. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yasa uygulaması yoktur. Dünyayla bütünleşmek istiyorsak, yasanın da değişmesi şart” dedi.

“Kıbrıs’ın güneyi bizi 40 günde geçti”

Koordinatör Ayhan Sarıçiçek, Kıbrıs’ın güneyinde casino şartlarına işaret ederek yaş sınırı olarak 21 gösterildiğini belirtti. Sarıçiçek, KKTC’de casinoya giriş yaşının 25 bunun yanı sıra asker, memur, KKTC vatandaşlarının girişlerinin yasak olduğuna vurgu yaptı.

Sarıçiçek, “KKTC’de ilk casino 1978 yılında açıldı. Kıbrıs’ın güneyinde 40 sene sonra casinolar açılmaya başlandı ama 40 günde KKTC’yi geçti” sözlerini kullandı.

Hapislik ve para cezası var

KKTC vatandaşları kumarhanede yakalanarak mahkemeye sevk edilmesi durumunda para cezası ve hapislik cezasına çarptırılabilir. Mahkemelerde buna benzer geçtiğimiz haftalarda işletmecilere de dikkat çekici cezalar verildi.

Buna göre KKTC vatandaşı bir kimse kumarhanede yakalandığı takdirde bin Euro TL karşılığı ve veya 2 yıl hapislik cezasına mahkûm edilebilir.

Aynı şekilde işletmeci ve görevlilerde yargılanarak 5 bin Euro TL karşılığı ve veya 2 yıl hapislik cezası alabilir.

Kasım ayında 30 bin TL para cezası verilmişti

Lefkoşa Ceza Mahkemesinde Kasım ayı başlarında görüşülen davada, mahkeme Royal Casino’yu KKTC vatandaşlarına kumar oynattığı gerekçesi ile suçlu bulup mahkûm etmişti.

Mahkeme, Royal Casino’yu Mart 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında gerekli önlemeleri almayarak 1 yıl boyunca 54 KKTC vatandaşına kumar oynattığı gerekçesi ile 30 bin TL para cezasına mahkûm etmişti.