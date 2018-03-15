Kumarhanede ‘sahte’ para!

Ayşe GÜLER

Girne’de faaliyet gösteren Grand Pasha Casino’da müşteri olarak bulunan F.S ile D.K ‘sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme’ suçlamasıyla gözaltına alındı, mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 4 adet 500 Euro olmak üzere toplamda 2 bin Euro ile 1 adet 100 doları tasarruflarında bulundurduklarını ifade etti, fiş almak üzere 1 adet 500 Euro’yu tedavüle sürmeye çalıştığını aktardı.

Ele geçirilen sahte paralar polis tarafından sergilendi, bankaları, döviz şirketlerini, finans kuruluşlarını, marketleri, vatandaşları, para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şüpheli kişilerin en yakın polis karakoluna bildirilmesi de istendi.

Paralar inceleniyor…

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, polis memuru Hüseyin Soyel’i mahkemede tanık olarak dinletti.

Soyel, yeminli şahadet vererek olayla ilgili bulguları aktardı, zanlıların ‘sahte para tasarrufu ve tedavüle sürme’ suçlarından methalder olduklarını belirtti.

Zanlıların 13 Mart tarihinde Grand Pasha Casino içinde 4 adet 500 Euro olmak üzere toplamda 2 bin Euro ile 1 adet 100 doları tasarruflarında bulundurduklarını ifade eden Soyel, 1 adet 500 Euro’yu tedavüle sürdüklerini kaydetti.

Soyel, her iki zanlının da aynı gün tutuklandıklarını dile getirerek, söz konusu paraların incelemeye alındığını aktardı.

Soruşturma kapsamında alınacak ifadeler bulunduğuna, farklı yerlere de sahte para verilip, verilmediğinin kontrol edeceğinin araştırılacağını dile getiren Soyel, her iki zanlının da olayla ilgili gönüllü ifade vermediklerini, doktor kontrolünden geçirilmediklerini söyledi.

Zanlılar, suçlamaları kabul etmedi…

Mahkemede avukatları olmadığı için söz alan zanlılar, paraların sahte olduğunu bilmediklerini iddia etti, suçsuz olduklarını savundu.

Mahkemede aktarılan olgular ışığında Yargıç Mesut Mesutoğlu, tahkikatın selameti açısından zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.